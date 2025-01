Dávajte si pozor: Na horách treba počítať so silným vetrom

Bratislava 2. januára (TASR) - Na horách stredného a východného Slovenska treba vo štvrtok počítať so silným vetrom Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy druhého stupňa. Na celom Slovensku si zároveň treba dávať pozor na hmlu a poľadovicu. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.



Výstrahy pred vetrom na horách platia pre takmer celý Žilinský kraj a okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Podľa meteorológov tam môže dosiahnuť vietor v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 90 až 105 km/h, čo je silná až mohutná víchrica. "Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne," pripomína SHMÚ.



Pre celé územie Slovenska platia naďalej výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou i hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Silnejší vietor sa môže vyskytnúť v okresoch Tvrdošín a Poprad. V nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 80 km/h, v priemere 45 km/h.



Na poľadovicu i hmlu upozorňuje aj Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Poľadovica je na horskom priechode (HP) Vrchslatina a na niektorých úsekoch ciest v okresoch Levice a Humenné. Pre mrznúce mrholenie je vysoké riziko náhleho vzniku poľadovice aj v lokalitách Michalovce, Sobrance, Humenné, Hanušovce nad Topľou, Holčíkovce a Šahy. Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov je v lokalite Myjava a do 100 metrov v lokalitách Šahy a Ružomberok.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Zjazdné sú tiež cesty prvej, druhej a tretej triedy. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach Slovenska sa ojedinele nachádza vrstva čerstvého, kašovitého, utlačeného alebo zľadovateného snehu do dvoch centimetrov.



Horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý okrem HP Huty a Pezinská Baba, kde je na povrchu vozovky miestami kašovitý alebo utlačený sneh do dvoch centimetrov.