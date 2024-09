SLEDUJEME: Na väčšine Slovenska treba počítať s dažďom

Bratislava 13. septembra (TASR) - Na väčšine Slovenska treba aj naďalej počítať s výdatným dažďom. Pripomína to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého až tretieho stupňa. Západné Slovensko trápi tiež vietor. V platnosti zostávajú aj hydrologické výstrahy prvého až tretieho stupňa. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.



Výstrahy tretieho stupňa pred dažďom platia pre okresy Malacky, Senica, Skalica a Myjava. Počas intenzívneho dažďa tam môže spadnúť okolo 200 milimetrov (mm) zrážok.



Výstrahy druhého stupňa platia pre okresy Bratislava, Pezinok, Senec, Trnava, Hlohovec, Piešťany, Topoľčany, Trenčín, Púchov, Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Bánovce nad Bebravou, Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto a Bytča. Meteorológovia tam miestami očakávajú úhrn zrážok 120 až 180 mm.



Výstrahy prvého stupňa platia pre celý Banskobystrický kraj, väčšinu Nitrianskeho a Žilinského kraja, niektoré okresy Trnavského, Trenčianskeho, Prešovského a Košického kraja. Úhrn zrážok tam môže byť 70 až 120 mm.



So silnejším vetrom treba počítať v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji a niektorých okresoch Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Podľa meteorológov môže vietor dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu (km/h), v nárazoch 65 až 85 km/h.



Vydané sú naďalej hydrologické výstrahy. Výstrahy tretieho stupňa platia pre okresy Skalica, Senica, Myjava a Malacky. Výstrahy druhého stupňa platia pre okresy Bratislava, Trnava, Pezinok, Hlohovec, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina - sever, Žilina - Rajčanka, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Zlaté Moravce, Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Prievidza. Výstrahy prvého stupňa platia pre okresy Senec, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Galanta, Šaľa, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Nové Zámky - sever, Nitra, Levice - západ, Žarnovica, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Banská Bystrica Brezno, Veľký Krtíš, Krupina, Lučenec, Poltár, Levice - východ, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava.



Kežmarok: Mesto je pre možné povodne v plnej pohotovosti



V súvislosti s varovaniami o možných nepriaznivých poveternostných podmienkach počas najbližších dní je mesto Kežmarok v plnej pohotovosti. Samospráva ubezpečuje, že vďaka protipovodňovým opatreniam zavedeným po minulých skúsenostiach, je mesto dobre pripravené na ochranu svojho územia i jeho obyvateľov. Vedúci civilnej ochrany a krízového riadenia na tamojšom mestskom úrade Ladislav Melikant uviedol, že exponovaným miestom zostáva Ľubický potok, ktorý pravidelne monitorujú.



"Pri výške hladiny 130 centimetrov vstupuje do hry krízový štáb alebo povodňová komisia, ktorú zvoláva jej predseda. Pri hladine 170 centimetrov vyhlasuje II. stupeň povodňovej aktivity, čo znamená nariadenie navyšovania hrádzí a zriadenie hliadkovej služby. Ak hladina stúpne na 210 centimetrov, krízový štáb vyhlasuje III. stupeň, čo vedie k varovaniu obyvateľstva a odstraňovaniu naplavenín," vysvetľuje Melikant.



Primátor mesta Ján Ferenčák zdôraznil, že mesto berie varovania vážne a je plne pripravené reagovať na akékoľvek nepriaznivé situácie. "Máme k dispozícii 96 osôb a 63 mechanizmov, ktoré sú pripravené zasiahnuť v prípade potreby. K dispozícii máme aj 2000 vriec a 30 ton piesku. Ak bude potrebné ďalšie vybavenie, vieme ho zabezpečiť do pol hodiny," konkretizoval primátor.



Mesto Kežmarok tiež využíva varovný systém so šiestimi elektronickými sirénami rozmiestnenými po celom území. "Tieto sirény zabezpečujú varovné signály v prípade hrozby a sú napojené na integrovaný záchranný systém. Majú záložné zdroje energie, aby fungovali aj v prípade výpadku prúdu," doplnil Ferenčák s tým, že budú aj naďalej intenzívne monitorovať situáciu a sú pripravení reagovať na akékoľvek výzvy spojené s nepriaznivým počasím.