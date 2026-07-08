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Dávajte si pozor, v týchto okresoch môže byť silnejší vietor na horách

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Výstrahy platia v stredu do 12.00 h.

Autor TASR
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Bratislava 8. júla (TASR) - V niektorých okresoch stredného Slovenska treba naďalej počítať so silnejším vetrom na horách. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy platia pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín a Poprad. Na horách nad pásmom lesa môže miestami dosiahnuť vietor v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo,“ pripomína SHMÚ.

Výstrahy platia v stredu do 12.00 h.
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