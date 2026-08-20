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Štvrtok 20. august 2026
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DÁVAJTE SI POZOR: Vo viacerých okresoch hrozia podvečer búrky

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Búrky môže sprevádzať prudký lejak, silnejší vietor a krúpy.

Autor TASR
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Bratislava 20. augusta (TASR) - Vo viacerých lokalitách Slovenska hrozia vo štvrtok podvečer búrky. Výstraha prvého stupňa platí pre celý Bratislavský, Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky a Žilinský kraj. Rovnako sa týka aj viacerých okresov Banskobystrického kraja a okresov Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.

Búrky môže sprevádzať prudký lejak, silnejší vietor a krúpy. „Intenzita sprievodných javov je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ ozrejmili meteorológovia.
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