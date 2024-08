Dávajte si pozor: Výstrahy pred búrkami rozšírili na ďalšie okresy

Bratislava 19. augusta (TASR) - Výstrahy prvého stupňa pred búrkami rozšírili meteorológovia v pondelok popoludní o okresy Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Prievidza a Žiar nad Hronom. Výstrahy platia v celom Košickom a Prešovskom kraji i na väčšine Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Výstrahy pred búrkami sú v jednotlivých oblastiach vydané v pondelok do 22.00 h. Búrky môže podľa SHMÚ sprevádzať prudký lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, nárazový vietor do 85 kilometrov za hodinu a krúpy. V okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa platí aj najnižší stupeň hydrologickej výstrahy pred možnosťou prívalovej povodne.



V pondelok je do 18.00 h vydaný aj najnižší stupeň výstrahy pred vysokými teplotami, týka sa väčšiny okresov Košického kraja a okresov Revúca, Rimavská Sobota a Vranov nad Topľou. Teploty môžu atakovať 33 až 34 stupňov Celzia. Vysoké teploty môžu potrápiť časť južnej polovice územia Slovenska aj v utorok (20. 8.) popoludní.