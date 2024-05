VIDEO: David Žbirka vydáva videoklip k singlu Have your say

Bratislava 4. mája (TASR) - David Žbirka, syn Mira Žbirku, ktorý pôsobí v Londýne, vydal nový videoklip k singlu Have your say. Zároveň sa pripravuje na sériu koncertov a festivalových vystúpení v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku a Británii. Štýl projektu Sunnbrella bol už predtým označovaný ako "slnkom vybielený shoegaze" a "chronický online pop". TASR informoval PR manažér Rado Mešša.



"V texte sa skladba zaoberá samotou a zmätkom života vo veľkom meste a falošnosťou, ktorú z nás takéto miesto dokáže často vytiahnuť," povedal o novej skladbe David Žbirka. Videoklip v réžii a strihu Davida Žbirku, kamerou Kaia Marksa a Filippa Locatelliho, svojou estetikou pripomína skate videá z 90. rokov. Mestskú poetiku textu ilustruje zábermi nočného Londýna.







Výsledný zvuk skladby Have your say značne ovplyvnila koprodukcia s českým, v Aténach žijúcim producentom Oliverom Torrom. Pochvalne sa doteraz o tvorbe projektu Sunnbrella vyjadrili odborníci z The Line Of Best Fit, PASTE, BBC London, Toronto Star, Headliner či Full Moon Magazine.



Prvá vinylová edícia debutového albumu Heartworn (2023) sa vypredala. Na základe úspechu tohto albumu, koprodukovaného Patrickom Jamesom Fitzroyom, David s kapelou absolvoval turné po Veľkej Británii a Európe. Ako "support" newyorskej indie kapele Beach Fossils hrali na ich turné po Veľkej Británii a Írsku. V lete ich čakajú koncerty v Bratislave, Prahe, Brne a Berlíne. Zahrajú aj na niekoľkých českých a slovenských festivaloch vrátane Pohody a Colours of Ostrava, na ktorých sa pripoja k hviezdam, ako sú Queens of the Stone Age, Jockstrap, James Blake, Yaeji či Arlo Parks.