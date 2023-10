Dážď a vietor ochromili metropolu Madrid

Madrid 19. októbra (TASR) - O chaos v Madride sa postaral viac než storočný rekord v dažďových zrážkach - do štvrtkových večerných hodín spadlo v španielskej metropole až takmer 90 litrov zrážok na meter štvorcový, oznámil vo štvrtok tamojší meteorologický úrad Aemet. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Očakávalo sa pritom, že tento údaj do štvrtkovej polnoci ešte stúpne.



O problémy v Madride sa predovšetkým od popoludňajších hodín postarala hlboká tlaková níž Aline. V dôsledku silného dažďa zostalo zaplavených množstvo ulíc a pivníc, ale aj stanice metra i nemocnice, uviedla štátna televízia RTVE.



V tejto súvislosti došlo k uzavretiu viacerých ciest; čiastočne ochromená zostala aj vlaková doprava i metro. Vietor vyvrátil viacero stromov a miestne úrady z bezpečnostných dôvodov uzatvorili miestnymi obyvateľmi i turistami odľúbený mestský park Retiro v centre Madridu.



Madriskí hasiči do 17.00 hlásili už takmer 200 zásahov, k zraneniam osôb doposiaľ nedošlo, píše DPA.



Nepriaznivé počasie spôsobilo problémy aj v ďalších častiach Španielska. K najzávažnejším patrilo odstavenie vysokorýchlostného železničného spojenia medzi Madridom a Barcelonou v dôsledku poruchy spôsobenej počasím. K obnoveniu spojenia došlo napokon až neskoro večer.