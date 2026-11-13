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DÁŽĎ A SILNÝ VIETOR: V ktorých okresoch platia výstrahy?
V okresoch severného Slovenska môže snežiť, meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa pred snežením a snehovými závejmi na Kysuciach, Orave, Liptove aj Spiši.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - V piatok ráno platia vo viacerých okresoch východného Slovenska výstrahy pred dažďom. Druhý stupeň sa týka okresov Humenné, Snina a Sobrance. Takisto si treba počas piatka dávať pozor na silnejší vietor, sneženie a snehové záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.
Pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice, Košice-okolie, Trebišov, Michalovce, Vranov nad Topľou a Medzilaborce platia výstrahy prvého stupňa pred dažďom do 9.00 h, respektíve 10.00 h.
Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk upozorňuje, že silný dážď obmedzuje viditeľnosť na 100 metrov v lokalitách Poprad, Spišská Nová Ves, Nitra, Svrčinovec, Horelica, Podzávoz, Višňové, Krompachy, Švábovská Stráň, Zálužie, Haniska, Turany, Turňa nad Bodvou, Skalité, Vlčkovce, Brodno, Pastierske, Batizovce, Valaliky, Čierne-Polesie, Čadečka, Čadca, Mníšek nad Hnilcom, Zdoba a Štrba.
„Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ pripomína SHMÚ.
V celom Bratislavskom a Trnavskom kraji a okresoch Myjava, Komárno, Nitra, Nové Zámky a Šaľa platia v piatok ráno výstrahy prvého stupňa pred vetrom. Vietor môže potrápiť väčšinu územia Košického kraja a okresy Prešov a Vranov nad Topľou až do 15.00 h.
V okresoch severného Slovenska môže snežiť, meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa pred snežením a snehovými závejmi na Kysuciach, Orave, Liptove aj Spiši. Platia do 14.00 h, respektíve do 17.00 h.
Treba počítať aj s vetrom na horách, najmä na Orave a Spiši až do 20.00 h. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 km/h.
Pre okresy Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice, Košice-okolie, Trebišov, Michalovce, Vranov nad Topľou a Medzilaborce platia výstrahy prvého stupňa pred dažďom do 9.00 h, respektíve 10.00 h.
Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk upozorňuje, že silný dážď obmedzuje viditeľnosť na 100 metrov v lokalitách Poprad, Spišská Nová Ves, Nitra, Svrčinovec, Horelica, Podzávoz, Višňové, Krompachy, Švábovská Stráň, Zálužie, Haniska, Turany, Turňa nad Bodvou, Skalité, Vlčkovce, Brodno, Pastierske, Batizovce, Valaliky, Čierne-Polesie, Čadečka, Čadca, Mníšek nad Hnilcom, Zdoba a Štrba.
„Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ pripomína SHMÚ.
V celom Bratislavskom a Trnavskom kraji a okresoch Myjava, Komárno, Nitra, Nové Zámky a Šaľa platia v piatok ráno výstrahy prvého stupňa pred vetrom. Vietor môže potrápiť väčšinu územia Košického kraja a okresy Prešov a Vranov nad Topľou až do 15.00 h.
V okresoch severného Slovenska môže snežiť, meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa pred snežením a snehovými závejmi na Kysuciach, Orave, Liptove aj Spiši. Platia do 14.00 h, respektíve do 17.00 h.
Treba počítať aj s vetrom na horách, najmä na Orave a Spiši až do 20.00 h. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 km/h.