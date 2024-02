De la Fuente bude viesť Španielsko v prípade postupu aj na MS 2026

Madrid 22. februára (TASR) - Reprezentačný tréner Luis de la Fuente predĺžil zmluvu so Španielskou futbalovou federáciou (RFEF). Národný tím by tak mal viesť aj na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade v prípade, že sa naň prebojuje z európskej zóny kvalifikácie. Informovala o tom AFP.



"Predĺžením zmluvy s trénerom si sľubujeme zachovanie stability a pozitívnej atmosféry v národnom tíme pred začiatkom jeho prípravy na ME v Nemecku," uviedla v stanovisku RFEF. Pôvodný kontrakt de la Fuenteho mal vypršať 30. júna v priebehu ME. De La Fuente prevzal kormidlo Španielska po MS 2022 v Katare, na ktorých vypadlo v osemfinále v jedenástkovom rozstrele s Marokom.