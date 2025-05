Dejiny srdca Európy, ktoré nikdy nebilo jednotne

O autorovi

Bratislava 5. mája (OTS) - O dejinách Európy už vyšlo mnoho publikácií. Nie každá sa detailne venuje aj často opomínaným krajinám ako napríklad Švajčiarsko alebo Ukrajina. A práve preto vychádza kniha Medzipriestor , ktorá sa zameriava na historické územie, v ktorom bolo po stáročia množstvo zmätkov, ale zároveň je kolískou tvorivosti a hodnotného umenia.Autorom publikácie Medzipriestor s podtitulom Nový pohľad na dejiny strednej Európy je renomovaný britský historik, emeritný profesor stredoeurópskych dejín na University College London. Kniha ale nie je suchou vedec¬kou prácou, preplnenou dátumami a menami. Medzipriestor ponúka čitateľom pútavý a komplexný pohľad na dejiny strednej Európy od čias Rímskej ríše až po súčasnosť. Rady sa zameriava na kľúčové politické jednotky ako Čechy, Poľsko, Uhorsko, Sväto-rímsku ríšu a habsburské územia, pričom zdôrazňuje významné historické momenty a osobnosti, ktoré formovali identitu tohto regiónu. Mocní a mocnosti trhali tento priestor na kusy a prerábali podľa vlastných predstáv, no napriek tomu si vytvoril vlastnú identitu a kultúru – bol prvým domo¬vom renesancie mimo Itálie, kolískou reformácie, symfonickej hudby i moder¬ného nacionalizmu, ale aj neustálym bo¬jiskom náboženských a politických ideí.Kniha sa vyznačuje živým štýlom písania a snahou prekročiť tradičné národné rámce historiografie, čo je zachované aj v slovenskom preklade. Rady kladie dôraz na spoločné znaky stredoeurópskych štátov, ako sú zdieľanie moci medzi panovníkmi a šľachtou, význam mestských samospráv a úloha snemov. Medzipriestor je cenným príspevkom k pochopeniu komplexnej histórie strednej Európy a jej vplyvu na súčasný svet. Je nevyhnutnou literatúrou pre každého, kto sa zaujíma o dejiny tohto regiónu. Zahĺbte sa do pestrého a pútavého príbehu, ktorý vás pomaly prevedie zákutiami meniacej sa mapy strednej Európy.je emeritný profesor stredoeurópskych dejín na University College London. Napísal viacero rozsiahlych prác o dejinách Uhorska od stredoveku po 20. storočie, no venoval sa aj dejinám strednej Európy ako celku a špecifickým kultúrnym fenoménom od husitstva cez vampirizmus až po cisára Karola V. Je držiteľom čestných doktorátov Károlyho univerzity v Budapešti a Univerzity Luciana Blagu v Sibiu v Rumunsku. V slovenčine vyšla aj jeho kniha Habsburgovci: Vzostup a pád svetovej mocnosti (Vydavateľstvo Slovart, 2021).