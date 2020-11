DEMEŠ: Američania volia vždy po žatve, ale ešte pred príchodom zimy

Voľby a koronavírus

Systém volieb

Bratislava 3. novembra (Teraz.sk) - V Ústave Spojených štátov amerických je podľa zahraničnopolitického analytika a bývalého ministra zahraničných vzťahov SR Pavla Demeša explicitne stanovené, že sa voľby prezidenta musia konať vždy v utorok po prvom novembrovom pondelku.poznamenal Demeš v diskusii na TASR TV.Pevne sú podľa neho stanovené aj ďalšie volebné termíny, vrátane toho, že víťazný kandidát skladá prísahu a ujíma sa funkcie na poludnie 20. januára nasledujúceho roku.Aktuálne prezidentské voľby podľa neho prebiehajú v neštandardnom kontexte koronavírusovej krízy a očakávaná mimoriadne vysoká účasť podľa neho naznačuje, že ich samotní Američania považujú za dôležitú politickú križovatku.povedal.Kľúčové pri výbere kandidáta sú podľa Demeša pre Američanov najmä ekonomické a sociálne témy, veľkú úlohu zohráva aj prístup k riešeniu pandémie koronavírusu.upozornil Demeš.Dodal, že Európska únia (EÚ) ostane kľúčovým politickým partnerom USA bez ohľadu na to, ktorý z dvoch kandidátov zvíťazí, rozdiely v prístupe k zahraničnej politike sú však viditeľné.Zatiaľ čo kandidát Demokratickej strany Joe Biden je podľa Demeša dlhoročný znalec zahraničných vzťahov a uprednosťňuje multilaterálne riešenia, vrátane podpory demokracie a ľudských práv, koncept aktuálneho prezidenta a republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa smeruje viac transakčným riešeniam konkrétnych otázok tak, aby v nich získal konkrétnu výhodu pre USA.poznamenal Demeš s tým, že Joe Biden sa už zaviazal v prípade svojho víťazstva dohodu z Paríža podpísať opäť.Na druhej strane, Donald Trump mal podľa Pavla Demeša dlhé roky nadštandardne dobrý vzťah s našimi poľskými susedmi a jeho minister zahraničných vecí Mike Pompeo pred rokom navštívil aj Bratislavu. Za skôr pozitívny označil Demeš aj postoj Donalda Trumpa k Severoatlantickej aliancii.Aktuálne americké voľby sú podľa Demeša výrazne ovplyvnené témou koronavírusu.povedal.Ak by nedošlo k pandémii, bol by podľa Demeša pravdepodobne favoritom volieb Donald Trump. Z Trumpovho zľahčovania problému v začiatkoch epidémie však podľa neho benefituje Biden, ktorý vedie aj vo väčšine prieskumov.poznamenal Demeš.Voľby podľa neho môžu popri štandardnej kampani ovplyvniť ajmetódy negatívnych kampaní a sociálne siete, ktoré do istej miery odsúvajú do úzadia donedávna ešte superdominantné televízne diskusie.upozornil Demeš.povedal.V amerických voľbách súťažia dvaja kandidáti, ktorých vygenerujú primárne voľby v prostredí Demokratickej a Republikánskej strany.jné informácie. V Amerike sa berie ako plus, ak kandidát dokáže od jednotlivcov a korporácií získať veľa peňazí,“ poznamenal Demeš.