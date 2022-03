DEMEŠ: Európa sa bude musieť nanovo konštituovať, aby ochránila mier

Bratislava 2. marca (Teraz.sk) - Útok Ruskej federácie na Ukrajinu ukázal, že Európa môže čeliť bezpečnostným hrozbám, aké boli ešte nedávno nepredstaviteľné. V diskusii na TASR TV to povedal zahraničnopolitický analytik a bývalý minister medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky Pavol Demeš.povedal Demeš.Dodal, že západný integračný model je postavený na vláde pravidiel a je veľké šťastie, že je Slovensko jeho súčasťou.konštatuje Demeš.Ideológia ruskej propagandy o Ukrajine ako o štáte, ktorý vznikol historickou chybou a dnes ohrozuje ruskojazyčné obyvateľstvo, je podľa Demeša úplne mylná, rovnako ako plány na tzv. denacifikáciu, demilitarizáciu a neutralitu tohto štátu pod gesciou Ruska.tvrdí Demeš.To však podľa neho neznamená, že Rusko hodlá svoju doktrínu zmeniť, hoci mu do budúcnosti prinesie len rastúce problémy.povedal.konštatoval Demeš.Od aktuálnych rokovaní ruskej a ukrajinskej delegácie Demeš výrazné pozitívne výsledky neočakáva.tvrdí Demeš.pripomenul.NATO sa podľa neho do konfliktu na Ukrajine vojensky nezapojilo, aby nedošlo k jeho eskalácii na svetový vojnový konflikt. Je však pripravené vojensky brániť svojich členov.pripomenul Demeš.povedal.podčiarkol Demeš.