Demokrati a Piráti podpísali memorandum o dlhodobej spolupráci

Bratislava 3. júna (TASR) - Mimoparlamentné strany Demokrati a Pirátska strana - Slovensko podpísali memorandum o dlhodobej spolupráci. Uviedol to predseda Demokratov Jaroslav Naď na pondelkovej spoločnej tlačovej besede. Naď poukázal na to, že strany chcú spoločne presadzovať boj proti korupcii a netransparentnosti.



Naď pripomenul, že aj ďalšie strany vyzvali svojich podporovateľov, aby podporili Demokratov vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP). "To všetko je dôkaz toho, že spolupracovať vieme," konštatoval.



V prípade úspechu Demokratov vo voľbách do EP sa zaväzujú, že budú presadzovať kľúčové body Pirátskej strany, najmä rozšírenie právomoci Úradu európskej prokuratúry, priblížil Naď jeden z bodov memoranda. Strany sa tiež zaviazali, že do komunálnych volieb budú robiť spoločné tlačové besedy v oblasti pôdohospodárstva. Zároveň chcú spolupracovať v oblasti komunálnej politiky s cieľom čo najviac zachovať ochranu verejného záujmu. "Rovnako tak budeme spoločne identifikovať ľudí, ktorí budú môcť byť ďalšími volenými predstaviteľmi v komunálnej politike," doplnil Naď.



Predsedníčka Pirátov Zuzana Šubová zdôraznila, že Demokrati boli jediní, kto ich oslovil na spoluprácu. Pripomenula, že pre Pirátov sú do eurovolieb kľúčové napríklad ochrana finančných záujmov EÚ alebo poľnohospodárska politika.



V eurovoľbách kandiduje 22 strán a jedna koalícia. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny.