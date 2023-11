Deti by mali byť aktívne aj na jeseň, pohyb prináša zdravotné benefity

Bratislava 4. novembra (TASR) - Deťom treba zabezpečiť primeranú pohybovú aktivitu aj počas jesene. Vhodné sú napríklad krátke prechádzky či aktivity v prírode. Odporúčajú to odborníci úradov verejného zdravotníctva. Pohyb podľa nich podporuje zdravý vývin, psychickú pohodu a zlepšuje náladu.



"Fyzická aktivita a pravidelný pohyb zabezpečujú správne držanie tela a udržujú plný rozsah pohybu kĺbov. Ak sa deti pravidelne hýbu a sú primerane aktívne, podporujú aj svoje psychické zdravie, pretože pri športe sa uvoľňujú endorfíny. Navyše školáci budú na vyučovaní sústredenejší," priblížili Otília Ftáčková a Katarína Žiačková z odboru hygieny detí a mládeže z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Považskej Bystrici.



Rodičia by mali deti počas jesene motivovať k pohybu v exteriéri. "Začleňte fyzickú aktivitu do života dieťaťa napríklad krátkymi prechádzkami spojenými so zbieraním farebných opadaných listov alebo jesenných plodov, ktoré neskôr môžu deti využiť pri vytváraní rôznych dekorácií," radí vedúca odboru podpory zdravia RÚVZ v Bratislave Zuzana Klinčáková. Pri menších deťoch sú vhodné aj hravé aktivity v prírode ako slalom medzi stromami, skok cez pne alebo stavanie domčekov pre škriatkov.



Aktivity odporúčajú odborníci plánovať. V exteriéri sú podľa nich vhodné prechádzky v prírode, nenáročná turistika či loptové hry, v interiéri zase športové krúžky, plávanie, tanec, aktivity na lezeckej stene alebo gymnastika. Na rodičov apelujú, aby pohyb prispôsobili veku a zdatnosti detí. "Ak nešportujete, odporúčame zveriť deti do rúk profesionálov, ktorí deťom pripravia vhodnú pohybovú aktivitu a dohliadnu na správne pohyby, respektíve vykonávanie cvikov," doplnili.



Zdravotné benefity prináša podľa nich akákoľvek fyzická aktivita. Pohyb rozvíja kognitívne funkcie, pozitívne ovplyvňuje myslenie aj učenie, podporuje zdravý rast, vývoj kostí a posilňuje svalstvo. Je tiež prevenciou pred viacerými ochoreniami a ovplyvňuje psychickú pohodu. "Aktívny životný štýl spojený soptimálnou fyzickou aktivitou znižuje stres, smútok alebo, naopak, agresivitu a zlepšuje samotnú psychickú pohodu. Vhodný pohyb udetí zlepšuje aj kvalitu ich spánku," dodala zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na hygienu detí a mládeže Jana Hamade.