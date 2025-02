Bratislava 2. februára (TASR) - Deti treba naučiť správnej zubnej hygiene. Je dôležité sa o ňu starať od prvého prerezaného mliečneho zúbka. Pri vytváraní návyku môžu pomôcť viaceré detaily. Farmaceut Viktor Čaniga z lekárne Dr. Max v Žiari nad Hronom odporučil napríklad kefky s motívom obľúbenej rozprávky či pozeranie krátkeho videa.



"Získanie a udržanie návyku čistenia zubov môžu uľahčiť aj malé detaily, ako napríklad farebná kefka s motívom obľúbeného zvieratka alebo rozprávkovej postavičky. Niektoré deti sa radi na čistení zubov podieľajú aktívne, a preto im pomôže mať v ruke ďalšiu kefku, ktorou si zúbky 'dočistia' alebo vyčistia na oplátku zuby rodiča. Pomôcť môžu aj príbehy či pozeranie krátkeho videa počas čistenia. Kreativite rodiča sa medze nekladú," ozrejmil.



Farmaceut odporučil začať u detí s čistením mliečnych zubov dôkladne raz denne. "Keď to dieťa bude zvládať, môže sa pridať aj ranné čistenie, prípadne aj častejšie po každom jedle," podotkol. Čistenie by podľa jeho slov malo trvať aspoň dve minúty. "Dieťa by malo stáť počas čistenia pred zrkadlom, rodič by mal stáť za ním a viesť mu jeho ruku s kefkou. (...) Kefkou by sme mali prechádzať všetkými smermi po celej ploche zubu a tiež jemnými krúživými pohybmi masírovať ďasná, a to aj z vonkajšej aj vnútornej strany. Pre ešte príjemnejšie a efektívnejšie masírovanie ďasien môžeme použiť aj gumené kefky alebo kefky, ktoré sa dajú nasadiť na prst. Horné zuby sa čistia od ďasien smerom nadol, dolné zase opačne," povedal.



Je podľa neho vhodné, aby rodič zuby dieťaťu dočistil jednozväzkovou kefkou, a to ideálne až do veku desiatich rokov. "Zubné kazy sa často objavujú v ťažko dostupných medzizubných priestoroch, a preto môžete tieto oblasti vyčistiť medzizubnou kefkou, prípadne zubnou niťou," poznamenal. Pre deti odporučil detské zubné pasty s nižším obsahom fluoridov. "Väčšina dnešných detských zubných pást má prispôsobené zloženie, takže nevadí, ak by aj časť pasty dieťa prehltlo. Pokiaľ ale dieťa zvykne prehĺtať pastu vo väčších množstvách, sú vhodnejšie pasty, prípade špeciálne zubné gély bez fluoridov, ktoré sú pri častejšom požívaní bezpečnejšie," dodal.