Detských neurológov je na Slovensku málo, pacientov pribúda

Bratislava 26. marca (TASR) - Na Slovensku je málo detských neurológov, najmä epileptológov. Pacientov s epilepsiou však pribúda. Pri príležitosti utorkového Svetového dňa povedomia o epilepsii na to upozornili primárka oddelenia detskej neurológie Detskej fakultnej nemocnice Košice Eva Zavadilíková a detský neurológ Gonzalo Alonso Ramos Rivera.



Zavadilíková priblížila, že aktuálne je na Slovensku asi 10.000 pacientov s epilepsiou. Ich počet však podľa nej bude narastať. "Tento náš predpoklad vyplýva napríklad z jasnej situácie, ktorú v aktuálnej medicíne a jej pokrokoch vidíme - a to hlavne v neonatologickej medicíne, kde sa rodí veľa predčasne narodených detí a neonatológovia už dokážu zachrániť a vypiplať tak vysoko rizikových predčasne narodených novorodencov, ktorí sa však následne stávajú našimi pacientami na celý život," vysvetlila.



Okrem toho je podľa Riveru problémom aj fakt, že detských neurológov a najmä epileptológov je málo. "Už teraz sú časti Slovenska bez detského neurológa, čo znamená, že ho pacienti musia hľadať inde. Z toho vyplýva veľký tlak na špecialistov a dlhé čakacie doby na vyšetrenie," ozrejmil.



Odborníci vidia riešenia vo vytváraní lepších podmienok pre lekárov či v skrátení doby prípravy na atestáciu. "Riešenie je možné len systémové s účasťou všetkých jednotlivých zložiek vrátane ministerstva zdravotníctva a poisťovní. Veď práve zdravotnej poisťovni by malo najviac záležať na tom, aby svojmu klientovi vedela poskytnúť adekvátnu zdravotnú starostlivosť v odbornej ambulancii, no zatiaľ vidíme len pravý opak," skonštatovala Zavadilíková.



Svetový deň povedomia o epilepsii alebo tzv. Fialový deň podporilo aj občianske združenie Meli Beli, ktoré sa zameriava na pomoc malým epileptikom. V sobotu (23. 3.) zorganizovalo v Bratislave udalosť na vyjadrenie symbolickej podpory pacientom s epilepsiou. "Stotridsaťštyri ľudí, presne toľko sa ich v sobotu chytilo za ruky. Takto symbolicky vyjadrili ľudia spolupatričnosť deťom a dospelým trpiacim epilepsiou," ozrejmilo združenie. O vytvorenie podobnej "reťaze" sa v utorok pokúsili aj v Košiciach.