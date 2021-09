Dezinfekcia rúk sa stala samozrejmosťou

Mobil? Kapitola sama o sebe

1. Nedávajte svoj telefón do rúk iným osobám pokiaľ to nie je nevyhnutné. Vonku telefonujte so slúchadlami, aby mohol mobil zostať bezpečne uložený vo vrecku alebo taške a nebol vystavený okolitému prostrediu

2. Nepoužívajte telefón vo verejnej doprave. Choroboplodné zárodky na držadlách, s ktorými prichádzate do kontaktu, môžu ľahko skončiť na telefóne. Vo vlaku či v autobuse používajte telefón len, ak sedíte a nedržíte sa rukoväte.

3. Telefón nechajte mimo toalety. Prieskum z roku 2018 zistil, že 3 zo 4 Američanov počas písania na toalete telefonujú alebo surfujú po internete. Existuje veľa výskumov, ktoré ilustrujú, koľko škodlivých mikróbov sa nachádza na toaletách, a tie môžu ľahko skončiť na vašom displeji.

4. Recepty si vytlačte. Prípadne nechajte telefón recepty prečítať. Ak pracujete so surovinami, najmä surovým mäsom, ľahko môže nastať krížová kontaminácia medzi telefónom a kuchynskými povrchy. Nezabudnite si pred manipuláciu so surovinami pri varení a po ňom dôkladne umyť ruky.

5. Pripútajte si ho v posilňovni. Uloženie telefónu do ramenného pásu alebo ochranného puzdra je oveľa lepšou voľbou ako ho nechať položený na cvičebnom náradí, ktoré sa obvykle medzi jednotlivými použitiami dôkladne nedezinfikuje.

6. Využívajte hlasového asistenta. Dnes dokáže ovládať väčšinu bežných funkcií, a aj keď primárne nepodporuje slovenskú verziu, sú cesty, ako to obísť, príp. využiť niekoľko.

Bratislava 17. septembra (OTS) - Počas pandémie koronavírusu sa dezinfekcia rúk, ktorú si ľudia spájali predovšetkým so zdravotníctvom, stala súčasťou každodenného života. Či už použijeme v určitých situáciách dezinfekciu alebo si dôkladne umyjeme ruky mydlom a vodou, nesmieme zabúdať ani na predmety, ktoré počas dňa používame, často aj celé hodiny. HARTMANN - RICO ponúka praktické jednorazové dezinfekčné obrúsky, ktoré uľahčia starostlivosť o predmety, ktoré opakovane či často používame." hovorí Lucia Janeková, brand manažérka divízie Dezinfekcie spoločnosti HARTMANN - RICO. Tá stojí aj za vývojom dezinfekcie Sterillium, ktorá je už 55 rokov neodmysliteľnou súčasťou ambulancií, ordinácií a operačných sál a synonymom alkoholovej dezinfekcie rúk.Spoločnosť teraz prichádza s dezinfekčnými obrúskami Bacillol 30 Tissues , s ktorými možno ľahko, rýchlo, a hlavne účinne dezinfikovať najrôznejšie povrchy. Utierky sú napustené alkoholovým roztokom, majú rýchly dezinfekčný účinok a utretý povrch rýchlo schne.," dodáva Lucia Janeková.Obrúsky sú vhodné aj na citlivé materiály. Popri akejkoľvek pracovnej ploche tak rýchlo dezinfikujete rôzne displeje, monitory, tablety, mobilné telefóny a počítačové príslušenstvo, ktoré často berieme do rúk. Jednorazové utierky sú bez obsahu aldehydov, farbív a parfumácie.Bacillol účinne ochráni pred baktériami, kvasinkami, obalenými vírusmi, vrátane koronavírusu, norovírusmi, polyomavírusmi a rotavírusmi.Bezpochyby najčastejšie máme v rukách mobilný telefón. A aj keď mu budeme venovať špeciálnu starostlivosť a nájdeme si čas na jeho čistenie, môže sa opäť rýchlo kontaminovať škodlivými baktériami alebo vírusmi. Tu je šesť jednoduchých rád ako toto riziko eliminovať:Dezinfekčné obrúsky Bacillol sú k dispozícii na https://www.hartmannhome.sk/dezinfekcne-obrusky-bacillol Spoločnosť HARTMANN - RICO patrí medzi najvýznamnejších výrobcov a distribútorov zdravotníckych prostriedkov a hygienických výrobkov v Českej a Slovenskej republike. Vznikla v roku 1991 vstupom spoločnosti PAUL HARTMANN AG do vtedajšieho štátneho podniku Rico Veverská Bítýška. Spoločnosť je súčasťou medzinárodnej skupiny HARTMANN so sídlom v Heidenheime v Nemecku. Viac ako 25 rokov pôsobí HARTMANN - RICO aj na území Slovenska, so sídlom v Bratislave.