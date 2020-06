Dezinfekčný gél na ruky je skokanom roka a pomáha týraným matkám

Produkty Tanol 70, Štandardný produkt, Limitovaná verzia Nádej o.z., Personalizovaný produkt s logom Foto: Tanol

Bratislava 11. júna (OTS) - Viac ako 3.600 respondentov odpovedalo na otázky ohľadne ich hygienických zvyklostí pred a počas pandemickej krízy. Zmeny hygienického správania populácie boli zásadné.Pred pandémiou používalo bezoplachovýna dennej báze iba 17% respondentov. Počas pandémie až 60%. To je nárast o viac ako. Názor na používanie dezinfekčného gélu deťmi je pomerne jednoznačný. 64% respondentov bolo za a 17% proti. Tri najdôležitejšie faktory pri kúpe dezinfekčného gélu na ruky sú: značka, produkt vyrobený na Slovensku a cena.Dezinfekčný gél na ruky je bezkonkurenčný skokan (nárast o 250%) v dennom používaní medzi dezinfekčnými prostriedkami. Porovnávali sme ho s ďalšími tromi výrobkami.(denné používanie pred pandémiou: 40%, počas pandémie: 66%, nárast: 65%),(denné používanie pred pandémiou: 19%, počas pandémie: 29%, nárast: 52%) a(denné používanie pred pandémiou: 17%, počas pandémie: 25%, nárast: 47%).Okrem nárastu používania dezinfekčných prípravkov si ľudia častejšie. Napríklad, šesť a viac krát za deň si pred pandémiou koronavírusu umývalo ruky 51% respondentov. Počas pandémie až 73%. Veľká väčšina (77% respondentov) deklarovala, že si ruky v čase pandémie umýva dôslednejšie a dlhšie.Nové, ktoré sme získali počas pandémie, neplánuje meniť 77% ľudí. Približne 18% respondentov ich plánuje zmierniť a 5% naopak ešte sprísniť. Väčšina respondentov (cca 74%) deklaruje, že nemáa koronavírusom. Necelých 20% má stredne veľké obavy a 5% má obavy veľké. Necelé 1% má obavy veľmi veľké, priam panické.Detailnejšie výsledky výskumu sú v priloženej infografike. Zber dát pre kvantitatívny reprezentatívny výskum bol realizovaný od 20.5. do 6.6. prostredníctvom on-line dotazníka.Reklamná agentúra MW Promotion zareagovala na prudký nárast záujmu o dezinfekčné gély na ruky. Spojila sa s výrobcom, spoločnosťou P.I.C. Slovakia, aby spoločne uviedli na trh dve špeciálne balenia dezinfekčného gélu značky TANOL 70. Prvá limitovaná edícia je určená na podporu. Centrum pomáha obetiam domáceho násilia, väčšinou ženám a malým deťom. Žiaľ práve v poslednom čase, počas pandémie koronavírusu, ich počet prudko narástol. Nasi každý môže zakúpiť limitovanú edíciu dezinfekčných gélov TANOL 70. Polovica z predajnej ceny produktu je určená pre Poradenské Centrum Nádej o.z., štatutárna zástupkyňa centra k tomu povedala: “".Okrem charitatívnej limitovanej edície ponúka agentúra MW Promotion naaj dezinfekčné gély, ktoré si môžu klienti personalizovať. Čiže na prednú etiketu umiesniť svoje logo. Ponuka je určená predovšetkým pre podnikateľské prevádzky, kde dochádza k pravidelnému kontaktu so zákazníkmi. TANOL 70 s vlastným logom je pekným darčekom a účinným ochranným prostriedkom.