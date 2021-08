TRAGICKÁ NEHODA: Diaľnicu D2 v smere do Bratislavy uzavreli

Bratislava 12. augusta (TASR) - Hasiči momentálne zasahujú pri tragickej dopravnej nehode, ktorá sa stala na diaľnici D2 v smere do Bratislavy. Nehoda si vyžiadala jeden ľudský život. Diaľnica je v smere do Bratislavy momentálne uzavretá. Informovala o tom Katarína Križanová, z komunikačného oddelenia Prezídia Hasičského a záchranného zboru.



Pri nehode došlo k zrážke osobného vozidla s nákladným autom. "Vo vozidlách sa v tom čase nachádzali traja účastníci. Následkom nehody utrpela jedna osoba zranenia nezlučiteľné so životom," uviedla Križanová. Ďalšia osoba sa podľa jej slov zranila a je v opatere záchranárov.



Na mieste udalosti zasahujú hasiči z Bratislavy a z Malaciek. "Diaľnica je v smere do Bratislavy momentálne uzavretá," upozornila Križanová.



Polícia spresňuje, že v úseku sa tvorí rozsiahla kolóna. "Vodičov žiadame o trpezlivosť. Policajti budú túto kolónu uvoľňovať, a to otáčaním vozidiel do protismeru," uistila Veronika Martiniaková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.