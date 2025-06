POZOR: Otvorili zjazd z D1 na D4 v smere z Trnavy do Jaroviec

Bratislava 21. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť otvorila zjazd z diaľnice D1 na diaľnicu D4 v smere z Trnavy do Jaroviec. Motoristi napojenie diaľnice na obchvat Bratislavy už môžu využívať. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva dopravy (MD) SR.



„Práve obchvaty sú významným krokom k zvyšovaniu kvality života všetkých obyvateľov miest a obcí. Vďaka nim dokážeme znížiť v obytných zónach prašnosť, hluk či znečistenie ovzdušia. Okrem napojenia v Bratislave aktuálne realizujeme aj diaľničné obchvaty Prešova, Košíc, Ružomberka, Tvrdošína, Žiliny, či obchvaty Šale a Sabinova na cestách prvej triedy,“ podotkol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



Podľa ministerstva je možné vyčísliť benefity nového napojenia diaľnice D1 na nultý obchvat Bratislavy. V opačnom smere spojenie otvorili už predtým a od marca tranzitnú dopravu po starom obchvate Bratislavy zakázali. Denne tak tadiaľ prejde podľa rezortu o 650 kamiónov menej.



Ako ministerstvo poukázalo, novootvorená vetva diaľnice je dlhá približne kilometer a je to plnohodnotný dvojpruh. Motoristi sa pred križovatkou D1/D4 z diaľnice odpoja a vetva ich povedie popod diaľnicu D1 a napojí na D4.



„Práca pri dvoch živých diaľniciach si vyžaduje mimoriadne opatrenia a postupy. Tešíme sa, že vďaka intenzívnemu nasadeniu sme dosiahli tento významný míľnik. Na stavbe doteraz pracovalo viac ako 2100 pracovníkov, pričom použili viac ako 2200 ton ocele, 53.000 ton asfaltu a viac ako 55.000 kubických metrov betónu. Vybudovali sme tiež 450.000 kubických metrov násypov a viac ako 10.000 štvorcových metrov oporných múrov,“ priblížil riaditeľ stavby D1/D4 na úseku Bratislava-Triblavina Wojciech Wlodzimirski z poľskej spoločnosti, ktorá stavbu realizovala.



Aktuálne sú na križovatke D1/D4 otvorené štyri vetvy. „Modernizácia D1 pred Bratislavou a križovatka D1/D4 predstavujú najvýznamnejšiu investíciu do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku. Po dokončení prác vznikne na úseku plnohodnotná diaľnica, ktorú západoslovenský región nevyhnutne potrebuje,“ uzavrelo ministerstvo.