Diaľničiari plánujú opraviť most v Krásne nad Kysucou

Bratislava 28. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opraví most na ceste v Krásne nad Kysucou. Plánuje preto čiastočne uzavrieť cestu v križovatke mesta. TASR o tom informovala vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS Eva Žgravčáková.



Práce na oprave mosta NDS realizuje v dvoch etapách. "V prvej etape, naplánovanej na 11 týždňov, bude uzavretý ľavý jazdný pruh v smere do Čadce. Doprava bude vedená obojsmerne v jednom jazdnom pruhu za použitia dynamicky riadenej svetelnej signalizácie," priblížila Žgravčáková.



Druhá etapa by mala trvať deväť týždňov. Vodiči budú musieť počítať s uzavretým pravým jazdným pruhom v smere do Žiliny. Doprava povedie obojsmerne po opravenej časti mosta v dvoch zúžených jazdných pruhoch.



Obmedzenia sa začnú v pondelok (1. 6.) od 7.00 h a potrvajú do 18. októbra do 19.00 h.