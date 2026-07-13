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Diego Forlan sa má stať dočasným trénerom uruguajskej reprezentácie
Niekdajší kanonier Manchestru United, Villarrealu, Atletica Madrid či Interu Miláno už údajne súhlasil, že dočasne prevezme kormidlo pri národnom tíme.
Autor TASR
Montevideo 13. júla (TASR) - Argentínskeho trénera Marcela Bielsu by mal na lavičke uruguajskej futbalovej reprezentácie nahradiť bývalý útočník Diego Forlan. Niekdajší kanonier Manchestru United, Villarrealu, Atletica Madrid či Interu Miláno už údajne súhlasil, že dočasne prevezme kormidlo pri národnom tíme.
Bielsa skončil vo funkcii po tom, ako Uruguaj pod jeho vedením nepostúpil zo základnej skupiny na MS v USA, Kanade a Mexiku. Uhral v nej len remízy so Saudskou Arábiou (1:1) a Kapverdami (2:2) a prehral so Španielskom (0:1). Prezident Uruguajskej futbalovej federácie (AUF) Ignacio Alonso povedal v nedeľu pre televíznu stanicu Teledoce, že 47-ročný Forlan bol nadšený myšlienkou dočasne viesť reprezentačný tím. Mal by ho trénovať do marca 2027 a zároveň paralelne viesť tamojší tím do 20 rokov. Podľa AFP by konečná dohoda mala padnúť v najbližších hodinách.
Bývalý uruguajský útočník, ktorý v 112 zápasoch v drese národného mužstva nastrieľal 36 gólov, ukončil hráčsku kariéru v roku 2014. Zatiaľ má za sebou len dve trénerské zastávky, v roku 2020 viedol Peňarol a následne druholigový Atenas.
Bielsa skončil vo funkcii po tom, ako Uruguaj pod jeho vedením nepostúpil zo základnej skupiny na MS v USA, Kanade a Mexiku. Uhral v nej len remízy so Saudskou Arábiou (1:1) a Kapverdami (2:2) a prehral so Španielskom (0:1). Prezident Uruguajskej futbalovej federácie (AUF) Ignacio Alonso povedal v nedeľu pre televíznu stanicu Teledoce, že 47-ročný Forlan bol nadšený myšlienkou dočasne viesť reprezentačný tím. Mal by ho trénovať do marca 2027 a zároveň paralelne viesť tamojší tím do 20 rokov. Podľa AFP by konečná dohoda mala padnúť v najbližších hodinách.
Bývalý uruguajský útočník, ktorý v 112 zápasoch v drese národného mužstva nastrieľal 36 gólov, ukončil hráčsku kariéru v roku 2014. Zatiaľ má za sebou len dve trénerské zastávky, v roku 2020 viedol Peňarol a následne druholigový Atenas.