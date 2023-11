Dieťa by sa po chorobe nemalo vrátiť do kolektívu aspoň 10 až 12 dní

Bratislava 26. novembra (TASR) - Dieťa by sa po chorobe nemalo vrátiť do kolektívu príliš skoro, pretože jeho imunita je oslabená a náchylnejšia na ďalšie ochorenie. Podľa imunologičky Svetlany Hadvabovej by malo zostať doma aspoň desať až 12 dní, kým si jeho imunita vytvorí dostatočnú protilátkovú odpoveď.



"Keď sa dieťa stretne s novým vírusom či baktériou, jeho imunita potrebuje na dostatočnú protilátkovú odpoveď čas, a to desať až 12 dní. Dovtedy nemá vytvorené dostatočné množstvo protilátok špecifických práve proti tomu konkrétnemu vírusu či baktérii. A ak sa dieťa vráti do kolektívu príliš skoro, je oslabené a náchylnejšie na ďalšie ochorenie," vysvetlila.



Upozornila tiež na podceňovanie tzv. režimových opatrení. "Napríklad udržiavanie správnej vlhkosti vzduchu v domácnosti. Tá by sa mala pohybovať v rozpätí 45 až 55 percent. Ak je vzduch príliš suchý, sliznica ako prvá obranná línia nemôže správne fungovať. Ak je, naopak, vlhkosť vysoká, je to živná pôda na množenie roztočov a vzdušných plesní, ktoré sú prítomné všade," priblížila.



Je podľa nej bežné, že po nástupe dieťaťa do kolektívu sa frekvencia respiračných infekcií zvýši. "Jeho imunitný systém sa totiž začne dostávať do kontaktu s inými baktériami a vírusmi, než na aké bol zvyknutý v rodine," ozrejmila. Podotkla, že hoci choroba môže vyzerať dramaticky, až v 80 percentách prípadov ide o vírusové infekcie, pri ktorých je potrebné iba tlmiť príznaky, znižovať veľmi vysokú teplotu tela a jednoducho ich "vyležať". Spozornieť podľa nej treba pri opakovaných zápaloch alebo pri príliš dlhých ochoreniach.



Odborníčka pripomenula, že základom na správne fungovanie imunity je zdravý životný štýl, teda zdravá pestrá strava, dostatok tekutín, pohybu aj oddychu. Od jesene do jari je podľa nej dobré deťom dopĺňať vitamín D a C.