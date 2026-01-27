< sekcia Import
Dievča v Londýne, dvaja muži a jedno veľké rozhodnutie
Elle Kennedy a Na rok v zahraničí.
Autor OTS
Bratislava 27. januára (OTS) - Čo sa stane, keď sa poslušné dievča prvýkrát nadýchne slobody? Na rok v zahraničí od Elle Kennedy je svieža romantická jazda plná Londýna, zakázaných citov, akademických záhad a rozhodnutí, ktoré menia život.
Pravidlo bolo jasné: nezamilovať sa do spolubývajúceho!
Keď devätnásťročná Abbey Blyová dostane príležitosť študovať rok v Londýne, je to pre ňu perfektná šanca vymaniť sa spod vplyvu milovaného, no prehnane starostlivého otca. Sloboda a nové začiatky však dostanú nečakanú podobu – jej noví spolubývajúci sú všetci chlapci. Očarujúci, vtipní, nesmierne atraktívni a hlavne zakázaní! Také je pravidlo po nepríjemnej dráme s bývalou spolubývajúcou.
Abbey nikdy nebola typ dievčaťa, ktoré porušuje pravidlá. Čoskoro však klame otcovi o svojej životnej situácii a zamiluje sa nie do jedného, ale do dvoch mužov, ktorých nemôže mať: do svojho spolubývajúceho ragbistu a zamysleného hudobníka, ktorý už má priateľku. Nehovoriac o tom, že pri školskom výskume sa zapletie do škandálu spojeného s britskou šľachtickou rodinou.
Ak existuje nejaká nádej, že Abbey nájde v Londýne lásku, odpovede alebo budúcnosť, bude sa musieť rozhodnúť, ktoré pravidlá stojí za to porušiť...
Jedným z hlavných ťahákov knihy je romantická zápletka. Abbey sa zapletie hneď do dvoch citových vzťahov – s charizmatickým ragbistom, ktorý je jej spolubývajúcim, a s tichším, zamysleným hudobníkom, ktorý už má priateľku.
Príbeh však nestojí len na romantike. Výraznou dejovou líniou je Abbeyina školská práca, ktorá ju zavedie do sveta britskej aristokracie. Na jednom z predajov starožitností objaví obraz neznámej mladej ženy, ktorý ju natoľko zaujme, že sa rozhodne odhaliť jej príbeh.
Tento výskum ju privedie do archívov, knižníc aj do kontaktu s rôznorodými ľuďmi a postupne odkrýva škandál spojený so šľachtickou rodinou. Práve tieto pasáže možno označiť za najzaujímavejšiu časť knihy, ktorá dodáva príbehu hĺbku a dobrodružný rozmer.
Číta Zuzana Jurigová Kapráliková:
Na rok v zahraničí je ideálnou voľbou pre čitateľov, ktorí hľadajú oddychový, no nie plytký román. Ponúka lásku, cestovanie, tajomstvo aj osobný rast a to všetko v atraktívnom londýnskom prostredí.
Preklad z anglického originálu Girl Abroad (Bloom Books, an imprint of Sourcebooks, Illinois 2024) Klára Kruteková.
Milan Buno, knižný publicista
