Divadlá v BBSK vyrážajú do regiónov, kraj ich podporí 30.000 eurami

Banská Bystrica 6. februára (TASR) – V Roku slovenského divadla prichádzajú divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) za svojimi divákmi do regiónov. Cieľom je priniesť umelecký zážitok aj ľuďom, ktorí nemajú možnosť divadlo navštíviť v jeho domovskom stánku. TASR o tom vo štvrtok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici.



"Tri divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK v tomto roku, Roku slovenského divadla, odohrajú spolu 27 výjazdových predstavení rôznych žánrov. Jedinečný projekt kraj podporil sumou 30.000 eur. Cieľom je dostať divadlo priamo k divákom v rôznych kútoch kraja," konštatovala Štepáneková.



Podľa vedúceho oddelenia kultúry Úradu BBSK Petra Černeka svoje predstavenia v regiónoch uvedú banskobystrické Bábkové divadlo na Rázcestí a Divadlo Štúdio tanca, ako i zvolenské Divadlo Jozefa Gregora Tajovského.



Prvé také predstavenie odohralo ešte v januári v kaplnke Zvolenského zámku Divadlo Štúdio tanca, ktoré uviedlo inscenáciu Ghost/Prízrak.



"Divadlo uchopilo myšlienku BBSK a rozhodlo sa do projektu zapojiť i domácich obyvateľov, ktorí sa venujú tancu, a to v úlohe miestnych predskokanov. Každé predstavenie bude mať svojho lokálneho ambasádora pre dané miesto konania," dodal Černek s tým, že najbližšie sa na toto predstavenie môžu tešiť diváci v Lučenci, kde sa tanečníci predstavia 21. februára v priestoroch synagógy.



Rok slovenského divadla 2020 je celoročný projekt vyhlásený vládou v gescii ministerstva kultúry.