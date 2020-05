Divadlo Na skok nadviazalo na ochotnícku históriu v Raslaviciach

Raslavice/Lada 2. mája (TASR) – Počiatky ochotníckeho divadla v obci Raslavice v Bardejovskom okrese siahajú podľa pamäti miestnych do konca 19. storočia. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1931. Až do roku 2005 sa ako ochotníci predstavili s rôznymi inscenáciami desiatky Raslavičanov. Po 13 rokoch odmlky vzniklo v roku 2018 ochotnícke divadlo Na skok, ktoré chce v dlhodobej tradícii pokračovať.Jeho iniciátorom a vedúcim je Raslavičan Martin Bašista. Divadlo tvorí 12 hercov a približne osem ľudí, ktorí technicky zabezpečujú predstavenia. Keďže na začiatku nemali dosť členov, ktorí by mali blízko k divadlu, Bašista preto oslovil svojich spolužiakov z Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach.priblížil Bašista.Názov divadla Na skok podľa jedného z jeho členov súvisí s uponáhľanou dobou, a tým, že ľudia sú unavení z konzumného spôsobu života.povedal Oliver Varchol.Počas svojej doterajšej histórie sa ochotníci predstavili s dvomi inscenáciami. Spomenutú hru Matka premiérovali 19. mája 2019 a v decembri 2019 mala premiéru hra s názvom Tri letušky v Paríži, ktorú dramaturgicky upravil Bašista. V spolupráci s predsedníčkou občianskeho združenia Sociálny Prešov Inge Doležalovou sa s inscenáciou Tri letušky v Paríži, ešte pred vypuknutím epidémie nového koronavírusu, vo februári predstavili v obci Lada v okrese Prešov.priblížila dej najnovšej hry Anežka Hudáčková, ktorá študuje cimbal na Akadémii umení v Banskej Bystrici a v budúcnosti by sa chcela herectvu venovať profesionálne.Ochotnícke divadlo podľa nej utužuje vzťahy v dedine, keďže sa ľudia navzájom poznajú.priblížila Hudáčková.doplnil Bašista.Dôležitý je podľa jeho slov prvý kontakt s divadlom, keď si človek uvedomí, že to chce robiť.dodal Bašista s tým, že mali v pláne ďalšie vystúpenia, ako aj účasť v súťaži. Skomplikovala im to však epidémia nového koronavírusu.V súčasnosti svoju činnosť ochotníci orientujú na sociálne siete v podobe čítania rozprávok na dobrú noc.