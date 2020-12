Divadlo Jonáša Záborského premiéruje muzikál Jesus Christ Superstar

Prešov 12. decembra (TASR) – Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove uvádza v sobotu druhú premiéru muzikálu Jesus Christ Superstar autorov Andrewa Lloyda Webbera a Tima Ricea v réžii Michala Náhlíka. Jeden z najslávnejších a najhranejších muzikálov všetkých čias sa DJZ rozhodlo zaradiť do svojho repertoára pri príležitosti 50. výročia vzniku diela, povedal pre TASR riaditeľ DJZ Ján Hanzo.



"Je to muzikál, ktorý vznikal v anglosaskom prostredí a mal premiéru pred 50 rokmi, ale myslím si, že v dnešnej dobe už každý vie, že je to príbeh Ježiša Krista. Spracovanie témy bolo moderné vtedy a myslím si, že je moderné aj dnes," uviedol Hanzo počas neverejnej generálnej skúšky.



Podľa režiséra sa muzikál pre nový koronavírus skúšal viac ako pol roka. "To najväčšie úsilie bolo na Júliusovi Selčanovi (dirigent, pozn. TASR), Viliamovi Mikulovi ako choreografovi a, samozrejme, samotných umelcoch," podotkol.



Divadlo má v obsadení dvoch Ježišov, a to Filipa Lenártha a Tomáša Dira, a tri Márie Magdalény. V orchestri účinkuje 12 ľudí a desať je v speváckom zbore. Ako povedal dirigent Selčan, muzikál Jesus Christ Superstar je jeho životnou výzvou. "Je to veľký míľnik pre mňa, pretože som sa konečne dočkal, že sa zahryzneme do takejto partitúry. Nemám rád neživú produkciu, zažil som si jej dosť za svojho pôsobenia," vyjadril sa.



DJZ predstaví muzikál Jesus Christ Superstar v najbližších týždňoch v deviatich reprízach.