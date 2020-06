Ochotníci z Rodziny v Družstevnej bavia divákov v abovskom nárečí

Dedinské ochotnícke divadlá v Košickom kraji v uplynulých desaťročiach skôr zanikali, svetlou výnimkou je divadlo Rodzina v Družstevnej pri Hornáde v okrese Košice-okolie. Skupina miestnych mladých ochotníckych nadšencov sa dala dokopy v roku 2016 a začala v obci novú tradíciu. Divadlo je osobité tým, že hrá výhradne v nárečí a je zamerané na komédie, a to najmä z vlastnej autorskej dielne. Na snímke ochotnícke divadlo Rodzina. Družstevná pri Hornáde 26. júna 2020. Foto: TASR - František Iván

Družstevná pri Hornáde 27. júna (TASR) - Dedinské ochotnícke divadlá v Košickom kraji v uplynulých desaťročiach skôr zanikali, svetlou výnimkou je divadlo Rodzina v Družstevnej pri Hornáde (okres Košice-okolie). Skupina miestnych mladých ochotníckych nadšencov sa dala dokopy v roku 2016 a začala v obci novú tradíciu. Divadlo je osobité tým, že hrá výhradne v nárečí a zameriava sa na komédie, a to najmä z vlastnej autorskej dielne.," uviedol pre TASR herec, režisér, scenárista a zakladateľ ochotníckeho divadla Peter Peko. Najťažšie pri tvorbe je podľa neho vybrať to, čo sa ľuďom bude páčiť, z čoho budú mať radosť a priláka ich to opätovne do hľadiska. Divadlo sa v obci hralo príležitostne aj v dávnejšej minulosti, nemalo však kontinuálnu podobu stáleho súboru.Ochotnícke divadlo Rodzina pôsobí pod občianskym združením Žijem hudbou, amatérski herci začínali najprv so zábavnými scénkami. Tie mali u divákov úspech, čo napokon viedlo k väčšiemu projektu. Iniciátorom bol Peko, ktorý si tak splnil divadelný sen, skúsenosťami pomohol aj Marcel Kender, ktorý predtým pôsobil v ochotníckom súbore v košickom Lorinčíku.Dedinské divadlo sa predstavilo v máji 2017 prvou premiérou hry Život na valale, na veselohre sa vtedy smial zaplnený obecný kultúrny dom. "," priblížil Peko ako autor textu, ktorý v inscenácii zároveň hrá starú mamu.Ďalšou premiérou súboru bola v roku 2019 slovenská klasika Rysavá jalovica od Martina Kukučína, avšak "" do východniarčiny. Činnosť v aktuálnom roku narušila koronakríza, zámerom je však pripraviť na jeseň ďalšiu premiéru autorskej hry. Podľa scenáristu a režiséra pôjde o voľné pokračovanie Života na valale, kde sa objavia pôvodné postavy.Základ súboru tvorí osem členov vo veku od 17 do 40 rokov, a to nielen z Družstevnej, pričom v hľadáčiku sú ďalší potenciálni ochotníci. Kmeňovými hercami sú aj manželia Miroslav a Lenka Štvartákovci, ktorí na skúšky dochádzajú z blízkych Košíc. Divadlo ich baví, obohacujú ho o vlastné zážitky a aj v inscenáciách hrajú manželský pár, čo je podľa nich výhoda. "uviedla s úsmevom Štvartáková.Súčasťou predstavení sú často originálne kulisy, kostýmy a rekvizity, o ktoré sa okrem iného stará Marcel Kender.," priblížil.Okrem domácej scény sa divadelní ochotníci z Družstevnej zatiaľ predstavili v Lorinčíku a Veľkom Šariši, v prípade záujmu by radi zavítali aj do iných kútov východného Slovenska.