DIVADLO2020: Slovenské herecké nebo – Eduard Bindas

Bratislava 8. marca (TASR) – Slovenský herec Eduard Bindas sa uplatnil predovšetkým ako komediálny herec a predstaviteľ sebavedomých postáv často siahajúcich až do tragikomických polôh. Eduard Bindas sa narodil 3. januára 1926 v Strážskom, okres Michalovce. Po ukončení Obchodnej akadémie v Humennom pokračoval v štúdiu na Štátnom konzervatóriu v Bratislave, kde sa venoval herectvu. V hlavnom meste sa zároveň stal aj členom Štúdia Národného divadla. Neskôr hrával v Dedinskom divadle.



V roku 1950 sa stáva členom činohry Štátneho divadla v Košiciach. Po piatich rokoch účinkovania na východnom Slovensku jeho kariéra pokračovala v žilinskom a martinskom divadle. Nakoniec v roku 1957 zakotvil na Novej scéne v Bratislave, kde pôsobil až do roku 1990, kedy odišiel do penzie.



Herecký talent Eduarda Bindasa vynikol už v počiatkoch jeho účinkovania pod vedením režiséra Janka Borodáča v Košiciach. Za rolu Chlestakova v Revízorovi získal počas Slovenskej a Československej divadelnej žatvy v roku 1953 prvé miesto. S Novou scénou úspešne hosťoval v Taliansku, Nemecku a Švajčiarsku. Úspech zožal i s naturalisticky stvárneným Laukom v originálnej réžii Statkov zmätkov M. Pietora.



Ako osemdesiatročný prijal na Novej scéne úlohu pisára a sudcu v muzikáli Hello Dolly! Počas svojej bohatej hereckej kariéry stvárnil desiatky divadelných úloh a filmových postáv. Patril k úspešným hercom často obsadzovaným vo filme, televízii i dabingu. Obe médiá využívali umelcovu majstrovsky zvládnutú komediálnu stránku jeho hereckého prejavu.



Po boku veľkých slovenských hereckých osobností sa predviedol napríklad v televíznych snímkach Buddenbrookovci, Americká tragédia, Druhá láska alebo Reverend. Fanúšikovia si ho pamätajú z filmov Kapitán Dabač, Jánošík, Červené víno či Majster kat.



Eduard Bindas zomrel 28. októbra 2012 v Bratislave vo veku 86 rokov.