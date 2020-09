DIVADLO2020: Slovenské herecké nebo – Peter Debnár

Bratislava 27. septembra (TASR) – Slovenského herca Petra Debnára obsadzovali divadelní a filmoví režiséri do komických i dramatických úloh. Vytváral bizarné figúry čudákov, ľudí naoko drsných, ale v jadre dobrých, čo ladilo aj s jeho robustnou postavou, ktorá mu priniesla prezývku Maco.



Debnár sa narodil 8. októbra 1941 v Bratislave. Na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave pôvodne vyštudoval réžiu, ale celý život sa venoval predovšetkým herectvu. Po ukončení štúdií bol krátko režisérom v Divadle Petra Jilemnického v Žiline. Neskôr sa spolupodieľal na vzniku Divadla na Korze, kde pôsobil až do jeho zatvorenia v roku 1971. Následne až do roku 1990 bol členom hereckého súboru Novej scény v Bratislave a v rokoch 1984 až 1986 jej umeleckým šéfom. V Divadle Astorka Korzo '90 pôsobil v rokoch 1990 až 1996.



V súbore divadla Nová scéna sa uplatňoval v komediálnych aj dramaticky vyhrotených postavách, ako Krištof Stonoha v hre Skrotenie čertice, Ferapont v inscenácii Tri sestry či v úlohe strážnika v Jožkovi Púčikovi a jeho kariére. Ako dôchodca si ešte zahral v bratislavskom Divadle Astorka Korzo '90 trafikanta-invalida v hre Obchod na korze.



Na filmovom plátne debutoval v roku 1961 menšou úlohou v snímke Vždy možno začať. Režisér Paľo Bielik ho v roku 1966 obsadil do úlohy katovho syna vo filme Majster kat. Ďalej hral vo filmoch Údolie večných karaván, Zbehovia a pútnici, Ľalie poľné, Zločin slečny Bacilpýšky, Pacho, hybský zbojník a ďalších. Predstavil sa tiež v televíznych filmoch Sladké hry minulého leta, Výlet do Paríža či Sila lásky.



Často účinkoval aj vo filmoch a seriáloch pre deti - napríklad v rozprávke Princezná s jedným krídlom a jednou plutvou, v seriáloch Leto s Katkou, Safari a Safari za kuchyňou, a diváci si ho pamätajú tiež z televíznych rozprávok a dabingu.



Herec Peter Debnár zomrel 8. júna 2004 v Bratislave vo veku 62 rokov.