DIVADLO2020: Vyšli Dejiny slovenského divadla II

Bratislava 6. januára (TASR) - Knižný trh obohatila publikácia Dejiny slovenského divadla II. (1948 - 2000). Druhý zväzok Dejín slovenského divadla opäť vznikol pod vedením Vladimíra Štefka a plynulo nadväzuje na jeho prvú časť, ktorá vyšla v roku 2018 a sledovala vývoj slovenského divadla v rozmedzí rokov 1920 až 1948 s odkazom na slovenské divadlo pred profesionalizáciou. Druhé vydanie pokračuje rovnakým smerom, podobne, systematicky a ucelene mapuje vývin profesionálneho divadla na Slovensku.



"Ide naozaj o monumentálne knižné dielo nielen rozsahom (1200 strán), ale aj obsahom, keďže na ňom pracovalo množstvo významných slovenských teatrológov," informovala TASR Eva Fačková z Divadelného ústavu, ktorý novú publikáciu vydal v roku 2020 v edícii Slovenské divadlo.



Ukončením niekoľkoročnej práce kolektívu renomovaných slovenských teoretikov a historikov v oblasti divadla pod vedením Vladimíra Štefka sú dlhoočakávané Dejiny slovenského divadla. Prvý zväzok, Dejiny slovenského divadla I., poskytuje koncentrovaný a prehľadný obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách do roku 1948, zachytený na primerane charakterizovanom spoločenskom pozadí a v dejinných súvislostiach. Druhý zväzok, Dejiny slovenského divadla II., nadväzuje na prvý divadelnými udalosťami prelomového roku 1948 a pokračuje do roku 2000. Publikácia sa zaoberá všetkými typmi divadelných aktivít, hľadá medzi nimi súvislosti a kultúrne presahy. Zároveň poskytuje obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na javiskách profesionálnych divadiel.



Vydavateľ upozorňuje, že oba zväzky Dejiny slovenského divadla I. a II. majú ambíciu byť komplexným a syntetizujúcim dielom: "Ani do objemných dvoch kníh dejín slovenského divadelníctva však nebolo možné vtesnať všetky udalosti, osoby a osobnosti či divadlá rovnakým dielom, všetky premiéry, festivaly. Ide preto o výber toho najpodstatnejšieho v ére slovenského profesionálneho divadla."