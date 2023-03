DNA sekvenovanie Beethovenových vlasov odhalilo príčinu jeho smrti

Bonn 22. marca (TASR) - Svetoznámy nemecký skladateľ Ludwig van Beethoven s najväčšou pravdepodobnosťou zomrel na zlyhanie alebo cirhózu pečene. Vyplýva to z DNA analýzy jeho vlasov, ktorú vykonali vedci z nemeckého Bonnu. V utorok to uviedla agentúra AFP, informuje TASR.



Beethoven zomrel v roku 1827 vo Viedni vo veku 56 rokov. Bádatelia sa už dlhé roky snažili prísť na to, čo bolo príčinou úmrtia slávneho klasicistického skladateľa. Beethoven totiž postupne strácal sluch a mal ťažkosti s trávením.



Tím vedcov vykonal sekvenovanie genómu ôsmich Beethovenových vlasov a zistil, že najpravdepodobnejšou príčinou jeho úmrtia bolo zlyhanie alebo cirhóza pečene, čo mohlo spôsobiť viacero faktorov – okrem iného aj miera Beethovenovej konzumácie alkoholu.



"Skúmali sme možné genetické príčiny Beethovenových troch hlavných symptómov – postupného strácania sluchu, problémy tráviaceho traktu a ochorenie pečene," vysvetlil spoluautor výskumu Markus Nothen z Inštitútu ľudskej genetike pri Univerzitnej nemocnici v Bonne. Skladateľ mal podľa neho predispozíciu na ochorenie pečene a v jeho vlasoch sa tiež našla sekvencia vírusu hepatitídy typu B.



Bádatelia sa teda domnievajú, že práve genetika, konzumácia alkoholu a hepatitída typu B prispeli k skladateľovej chorobe a následnej predčasnej smrti. Dodali, že práve spomínaný typ hepatitídy bol na začiatku 19. storočia pomerne bežným javom.



Autori výskumu však neboli schopní s určitosťou povedať, čo spôsobilo stratu sluchu, pre ktorú Beethoven napokon úplne ohluchol.