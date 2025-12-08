Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dnes bez dáždnika nevychádzajte, bude zamračené a prechodne daždivo

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Teploty sa budú pohybovať od 3 do 8 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 7. decembra (TASR) - Prevažne zamračené, prechodný dážď. Teploty 3 až 8 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch:



Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 3 až 0 a najvyššie denné teploty 5 až 8 stupňov Celzia.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 2 až -3 a najvyššie denné teploty 3 až 7 stupňov Celzia.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 2 až -2 a najvyššie denné teploty 3 až 7 stupňov Celzia.




Počasie na horách:



Vo výške 1000 m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná teplota 4 stupne Celzia.

Vo výške 1500 m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná teplota 3 stupne Celzia.

Vo výške 2000 m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná teplota 1 stupeň Celzia.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše.

Ozón: 4% nad úrovňou dlhodobého priemeru (311 DJ).







zdroj: meteo.sk
