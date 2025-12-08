< sekcia Import
Dnes bez dáždnika nevychádzajte, bude zamračené a prechodne daždivo
Teploty sa budú pohybovať od 3 do 8 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 7. decembra (TASR) - Prevažne zamračené, prechodný dážď. Teploty 3 až 8 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 3 až 0 a najvyššie denné teploty 5 až 8 stupňov Celzia.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 2 až -3 a najvyššie denné teploty 3 až 7 stupňov Celzia.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 2 až -2 a najvyššie denné teploty 3 až 7 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná teplota 4 stupne Celzia.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná teplota 3 stupne Celzia.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná teplota 1 stupeň Celzia.
Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje výbežok tlakovej výše.
Ozón: 4% nad úrovňou dlhodobého priemeru (311 DJ).
zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
