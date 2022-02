Do AquaCity Poprad vstupuje nový finančný partner

Na archívnej snímke z 13. marca 2020 prázdne parkovisko pred zatvoreným aquaparkom Aquacity Poprad v Poprade. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Poprad 4. februára (TASR) – Do popradského akvaparku vstupuje nový finančný partner, spoločnosť prejde v najbližších rokoch reštrukturalizáciou. Potvrdila to marketingová manažérka AquaCity Poprad Lenka Chovancová s tým, že zakladateľ Jan Telensky sa rozhodol získať pri ďalšom rozvoji podporu od spoločnosti Pro Partners Holding (PPH).Areál s ekologickým akvaparkom s 13 bazénmi, wellness centrom, hotelovými zariadeniami, kongresovými priestormi a zdravotníckym centrom patrí medzi najnavštevovanejšie na Slovensku. Od roku 2003 ho budovali v troch etapách, pôvodne malo 15-percentný podiel v spoločnosti aj mesto Poprad, samospráva ho však ešte v roku 2020 predala väčšinovému vlastníkovi, ktorým je spoločnosť Letheby & Sons Limited. Do začiatku pandémie v roku 2020 navštívilo stredisko takmer desať miliónov turistov.Chovancová dodala, že ani pandémia nezastavila rast a investičné plány spoločnosti. Posledné dva roky využilo jej vedenie na prípravu nových plánov, prehodnotilo pôvodné aktivity, niektoré zmenilo a od februára prechádza kompletnou reštrukturalizáciou.Podľa riaditeľa Richarda Pichonského sa spoločnosť rozdelí na štyri hlavné piliere – relax a oddych, šport, zdravotná starostlivosť a development. Tento rok čaká areál dokončenie rekonštrukcie akvaparku a 50-metrového plaveckého antikorového bazéna, spoločných priestorov šatní a detských atrakcií. Začne sa tiež výstavba apartmánových domov a v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom sa ráta aj s dokončením Národného tréningového centra.doplnil Pichonský s tým, že v súvislosti s dlhodobým investičným zámerom, ktorý potrvá sedem až desať rokov, bolo potrebné nájsť finančného partnera.Telensky sa napokon rozhodol prijať ponuku spoločnosti, ktorá chce pokračovať v jeho vízii, zachová aktuálny manažment i zamestnancov spoločnosti. Pri výbere nového finančného partnera rozhodla hlavne garancia podmienok.doplnila Chovancová. Svoje skúsenosti v rôznych oblastiach chce investor využiť aj v rozvoji areálu pod Tatrami.Súčasťou akvizície je aj takmer 15 hektárov pozemkov v tesnom susedstve akvaparku, určených na ďalší rozvoj. Pri akvizícii stojaceho areálu pôsobí investor viac v pozícii financujúceho partnera spolupracujúceho so súčasným manažmentom. Sústredí sa na ďalší development a rozvoj susedných areálov. Chovancová potvrdila, že developer už pripravuje urbanisticko-architektonickú súťaž na návrh ďalšieho rozvoja lokality, súčasťou čoho bude aj výstavba ďalších turistických atrakcií. Na jar chce investor predstaviť nový manažment, akcionársku štruktúru a projekty, ktoré sa v najväčšom meste pod Tatrami zrealizujú.