Do austrálskej prírody sa po 3000 rokoch vrátili diable tasmánske

Sydney 5. októbra (TASR) - Ochranári vypustili 26 diablov tasmánskych na austrálsku pevninu 3000 rokov po tom, ako tam oficiálne tieto vačkovce vyhynuli. Podľa vyjadrenia ochranárov ide o historický krok. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Ochranári vypustili 26 mäsožravých cicavcov do rezervácie s rozlohou 400 hektárov v austrálskom národnom parku Barrington Tops. Ten leží približne 200 kilometrov severne od Sydney.



Tieto zvieratá sú považované za ohrozený druh po tom, ako zvyšnú populáciu diablov na ostrove Tasmánia vyplienilo nádorové ochorenie, ktoré postihovalo tvár jedincov. Ochorenie populáciu diablov po prvý raz zasiahlo v 90. rokoch minulého storočia.



Pred príchodom záhadného ochorenia žilo v tasmánskej divočine približne 150.000 jedincov. V súčasnosti je ich podľa odhadov už len okolo 25.000.



Tim Faulkner, predseda organizácie Aussie Ark zameranej na záchranu diabla tasmánskeho, dúfa, že vypustenie nových jedincov do prírody pomôže vytvoriť "poistnú populáciu" proti nádorovému ochoreniu, na ktoré sa doposiaľ nepodarilo nájsť liečbu.



Diabol je podľa Faulknera jedným z mála prirodzených prostriedkov na kontrolu populácie líšok a voľne žijúcich mačiek, ktoré sú zodpovedné za vyhynutie veľkého množstva druhov cicavcov v Austrálii.



Diabol tasmánsky je jedným zo siedmych živočíšnych druhov dôležitých pre austrálsky ekosystém, ktorý organizácia Aussie Ark plánuje v najbližších rokoch opätovne vypustiť do prírodných rezervácii.