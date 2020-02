Do BILLA športovej rodiny pribudla biatlonistka Paulína Fialková

Bratislava 18. februára (OTS) - Je partnerom mnohých športových aktivít a podujatí, podporuje však aj šikovných slovenských športovcov. Vo februári k súčasným mužským ambasádorom pribudla úspešná biatlonistka Paulína Fialková, aktuálne bojujúca o medaily na Majstrovstvách sveta v biatlone v Taliansku.



Mladá biatlonistka patrí medzi špičku v svetovom pohári, dohromady získala osem pódiových umiestnení. Zatiaľ najlepší výkon svojej kariéry v rámci zimných olympijských hier dosiahla v roku 2018 v juhokórejskom Pchjongčchangu, kde sa vo vytrvalostných pretekoch na 15 km umiestnila na 5. mieste. Sympatická Breznianka sa stala tento rok aj víťazkou prestížnej ankety Slovenka roka 2019 v kategórii šport a v ankete Športovec roka 2019 sa umiestnila na siedmom mieste. „Biatlonu sa venujem od svojich ôsmich rokov, za ten čas som sa naučila, že kľúčovým prvkom v aktívnom živote športovca je aj strava. Snažím sa preto jesť vyvážene, dbám na zdravý životný štýl. Preto si veľmi vážim podporu od spoločnosti BILLA, ktorá sa zdravej strave dlhodobo venuje a prepája ju so športovými aktivitami,“ hovorí P. Fialková. Tento týždeň ju čakajú ešte vytrvalostné preteky žien na 15 kilometrov, preteky zmiešaných dvojíc, štafetové preteky žien a preteky s hromadným štartom žien na 12,5 kilometra.



Spoločnosť BILLA je partnerom lyžiarov Adama a Andreasa Žampovcov, ako aj olympijského strieborného medailistu vo vodnom slalome, Mateja Beňuša. „Sme hrdí, že sa naša športová rodina rozrástla o ďalšieho člena, dokonca o prvú ženskú športovkyňu, ktorú ako spoločnosť podporujeme. Paulíne držíme palce na ostávajúcich pretekoch majstrovstiev sveta a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity,“ hovorí Dariusz Bator, generálny riaditeľ BILLA. Spoločnosť chce pokračovať v trende prepájania zdravej stravy s aktívnym pohybom. Dôkazom toho je aj partnerstvo so Slovenským olympijským a športovým výborom. „Tešíme sa, že môžeme podporiť slovenský olympijský tím na tohtoročných Olympijských hrách v Tokiu. Je to pre nás česť, že budeme pri formovaní nových športových úspechov Slovenska,“ dopĺňa D. Bator. Verejnosť si bude môcť v lete vychutnať aj veľké podujatie Olympijský festival v rámci projektu Pripravení na Tokio a po celý rok aj sériu rodinných športových dní v rámci projektu Športuj Slovensko.