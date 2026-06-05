< sekcia Import
Do podujatia Naše Mesto sa zapája takmer 7000 dobrovoľníkov
Dobrovoľnícke tímy čistia parky, natierajú lavičky a preliezky v areáloch škôl a rodinných centier, zveľaďujú kultúrne pamiatky, trávia čas so seniormi a klientmi v zariadeniach sociálnych služieb.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Do 20. ročníka podujatia Naše Mesto sa v piatok zapája takmer 7000 dobrovoľníkov. Pomôžu neziskovkám, školám, komunitným centrám, útulkom, zariadeniam pre seniorov a ďalším organizáciám. V tričkách so sloganom „Mám srdce na správnom meste“ ich možno vidieť v 55 mestách a obciach po celom Slovensku. TASR o tom informovala PR manažérka Nadácie Pontis Monika Toporcerová.
„Naším cieľom je, aby ľudia z firiem spoznali konkrétne neziskové organizácie a dlhodobo im pomáhali. Vážime si, že sa zapojilo až 205 firiem, ktoré chcú prispieť k pozitívnej zmene vo svojom okolí. Naše Mesto ukazuje, že k tomu často stačia jednoduché kroky a ochota venovať svoj čas druhým,“ uviedol výkonný riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša.
Dobrovoľnícke tímy čistia parky, natierajú lavičky a preliezky v areáloch škôl a rodinných centier, zveľaďujú kultúrne pamiatky, trávia čas so seniormi a klientmi v zariadeniach sociálnych služieb. V pracovnom nasadení sú od Záhoria až po Zemplín - v stupavskom parku, na bratislavskom trhovisku na Miletičovej ulici, pri maľovaných dreveniciach v Čičmanoch, v nitrianskom amfiteátri, v okolí lodenice v košickom parku Anička aj pri Kaplnke sv. Antona Paduánskeho v Michalovciach.
Na dobrovoľnícku pomoc čakajú dve stovky organizácií, medzi nimi aj Telocvičná jednota Sokol, ktorá sa na Naše Mesto prihlásila prvýkrát. Desiatky ľudí sa zapoja do obnovy historickej budovy Sokolovne v Bratislave, kde sídli táto najväčšia sokolská telocvičná jednota na Slovensku.
Nováčikom je tento rok tiež Združenie Slatinka. S prispením dobrovoľníkov obnoví drevené lávky a cestičky vo zvolenskom parku Lanice, kde sa nachádza posledný zvyšok pôvodného koryta Hrona a jazierko. O túto oblasť sa Združenia Slatinka stará takmer tri desaťročia.
Medzi 414 dobrovoľníckymi aktivitami je obnova 11 hradov a úprava lesoparkov, no najväčší pracovný ruch zavládne priamo v mestách, na sídliskách a verejných priestranstvách. Podujatie organizuje Nadácia Pontis.
„Naším cieľom je, aby ľudia z firiem spoznali konkrétne neziskové organizácie a dlhodobo im pomáhali. Vážime si, že sa zapojilo až 205 firiem, ktoré chcú prispieť k pozitívnej zmene vo svojom okolí. Naše Mesto ukazuje, že k tomu často stačia jednoduché kroky a ochota venovať svoj čas druhým,“ uviedol výkonný riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša.
Dobrovoľnícke tímy čistia parky, natierajú lavičky a preliezky v areáloch škôl a rodinných centier, zveľaďujú kultúrne pamiatky, trávia čas so seniormi a klientmi v zariadeniach sociálnych služieb. V pracovnom nasadení sú od Záhoria až po Zemplín - v stupavskom parku, na bratislavskom trhovisku na Miletičovej ulici, pri maľovaných dreveniciach v Čičmanoch, v nitrianskom amfiteátri, v okolí lodenice v košickom parku Anička aj pri Kaplnke sv. Antona Paduánskeho v Michalovciach.
Na dobrovoľnícku pomoc čakajú dve stovky organizácií, medzi nimi aj Telocvičná jednota Sokol, ktorá sa na Naše Mesto prihlásila prvýkrát. Desiatky ľudí sa zapoja do obnovy historickej budovy Sokolovne v Bratislave, kde sídli táto najväčšia sokolská telocvičná jednota na Slovensku.
Nováčikom je tento rok tiež Združenie Slatinka. S prispením dobrovoľníkov obnoví drevené lávky a cestičky vo zvolenskom parku Lanice, kde sa nachádza posledný zvyšok pôvodného koryta Hrona a jazierko. O túto oblasť sa Združenia Slatinka stará takmer tri desaťročia.
Medzi 414 dobrovoľníckymi aktivitami je obnova 11 hradov a úprava lesoparkov, no najväčší pracovný ruch zavládne priamo v mestách, na sídliskách a verejných priestranstvách. Podujatie organizuje Nadácia Pontis.