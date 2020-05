Plénum rokuje o návrhu pomoci cestovným kanceláriám v skrátenom režime

M. Borguľa: Chcem iniciovať vytvorenie diskusnej skupiny o zájazdoch

Plénum prerokuje návrh na pomoc cestovným kanceláriám v skrátenom režime

R. Raši: Zákon o cestovných kanceláriách by mala vláda stiahnuť a prepracovať

Poslanec Richard Raši (Smer-SD). Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 20. mája (TASR) - Do programu parlamentu pribudol nový návrh z vlády, ktorý má pomôcť cestovným kanceláriám v čase koronakrízy. Plénum ho má prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Informoval o tom na začiatku šiesteho rokovacieho dňa 7. schôdze predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).O návrhu na skrátený režim majú poslanci rokovať v stredu po tom, ako odhlasujú prerokované správy pozemkového fondu či správu o kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR. Následne, ak ho schvália, budú rokovať o návrhu na pomoc cestovným kanceláriám v prvom čítaní. Ide o jediný bod, ktorý pribudol do programu schôdze.Cestovné kancelárie majú dostať vyše roka na to, aby vyriešili zrušené zájazdy pre situáciu okolo nového koronavírusu. Ak pre mimoriadnu situáciu v SR alebo pre podobnú situáciu v cieľovom mieste trasy zájazdu nie je možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu, cestovná kancelária môže zákazníkovi navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde alebo mu zaslať oznámenie o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijme navrhnutú zmenu zmluvy. Ľudia nad 70 rokov majú dostať svoje peniaze za zájazdy hneď.Poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Borguľa (Sme rodina) chce iniciovať vytvorenie diskusnej skupiny, ktorej súčasťou majú byť aj minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) či minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Mali by spoločne rozmýšľať nad konkrétnou motiváciou ľudí, aby menili zahraničné zájazdy za slovenské. Uviedol to na tlačovom brífingu s odvolaním sa na zákon, ktorý vládna garnitúra schválila v stredu.uviedol Borguľa.Podľa v stredu schváleného zákona, ktorým sa má parlament zaoberať v skrátenom legislatívnom konaní, ak pre mimoriadnu situáciu v SR alebo pre podobnú situáciu v cieľovom mieste trasy zájazdu nie je možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu, cestovná kancelária môže zákazníkovi navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde, alebo mu zaslať oznámenie o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijme navrhnutú zmenu zmluvy.myslí si Borguľa. Poslanec tiež upozorňuje, že ľudia mnohokrát poslali zálohy za svoje zájazdy cestovným kanceláriám a tie ich poslali ďalej do cieľových krajín zájazdu.dodal Borguľa s tým, že štát bude musieť chrániť aj cestovné kancelárie, od ktorých sa ľudia budú dožadovať kompenzácie.uzavrel Borguľa s tým, že tento zákon by mohol motivovať ľudí zmeniť si zahraničné zájazdy za domáce. Borguľa sa domnieva, že ak by ľudia strávili dovolenku na Slovensku, tak by to mohlo znamenať ekonomickú pomoc slovenskému cestovnému ruchu.Cestovné kancelárie majú dostať vyše roka na to, aby vyriešili zrušené zájazdy pre situáciu okolo nového koronavírusu. Ľudia nad 70 rokov majú dostať svoje peniaze za zájazdy hneď. Vyplýva to z návrhu zákona o zájazdoch z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ku ktorému parlament v stredu schválil skrátené legislatívne konanie 115 hlasmi.Cestovný ruch sa podľa rezortu hospodárstva značne obmedzil a poskytovanie zájazdov a iných služieb cestovného ruchu cestujúcim je determinované súčasnými mimoriadnymi okolnosťami. Cestujúci nemajú možnosť využiť zájazd a cestovné kancelárie zájazdy poskytujú len v obmedzenom režime.vysvetlil v pléne skrátený režim minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Podľa neho však ľudia necestujú.povedal Sulík.Návrhom zákona sa upravuje možnosť cestovnej kancelárie odložiť poskytnutie zájazdu, možnosť určitých skupín cestujúcich odklad zájazdu odmietnuť a tiež následné usporiadanie vzťahov medzi cestovnou kanceláriou a cestujúcim. Po novom, ak pre mimoriadnu situáciu na Slovensku alebo pre podobnú situáciu v cieľovom mieste trasy zájazdu nie je možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu, cestovná kancelária bude môcť zákazníkovi navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde alebo mu zaslať oznámenie o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijme navrhnutú zmenu zmluvy.uvádza sa v návrhu zákona. Ak sa tak nestane, platí, že cestovná kancelária od zmluvy odstúpila a je povinná cestujúcemu vrátiť všetky platby najneskôr do 14. septembra 2021.upravuje návrh zákona. Cestovná kancelária má byť potom povinná do 14 dní zaslať oznámenie o náhradnom zájazde.Zákon o cestovných kanceláriách, ktorý schválila vláda v stredu a parlament by o ňom mal rozhodovať v skrátenom legislatívnom konaní, je podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho (Smer-SD) najhorším možným variantom. Uviedol to na tlačovom brífingu v stredu. Zákon podľa Rašiho v praxi znamená, žePoslanci strany Smer-SD navrhujú, aby vláda tento návrh zákona stiahla a prepracovala. Rovnako navrhujú podporiť cestovné kancelárie radšej priamo.dodal Raši s tým, že podľa v súčasnosti platnej legislatívy, ak človek nepocestuje na dovolenku, tak mu musí cestovná kancelária v odôvodnených prípadoch vrátiť peniaze do 14 dní.upozornil Raši. Problémom je podľa neho aj fakt, že týmto zákonom vládna garnitúra porušuje právo Európskej únie.dodal poslanec.Raši nazval pomoc cestovným kanceláriám podobným, aký sa konal pri odklade splátok úverov.dodal Raši.Poslanec NR SR za Smer-SD Ladislav Kamenický kritizuje tiež využitie skráteného legislatívneho konania.dodal Kamenický. Zdôrazňuje, že dohoda medzi klientom a cestovnou kanceláriou by mala byť rozhodne na báze dobrovoľnosti tak, ako to je v zahraničí.