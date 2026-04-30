Do rána bude mrznúť opäť na väčšine územia
Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - Aj nasledujúca noc potrápi záhradkárov a ovocinárov. Do rána bude mrznúť opäť na väčšine územia, miestami opäť aj v nížinách. Oproti predchádzajúcej noci očakávajú meteorológovia pre zoslabnutie vetra výrazne chladnejšie počasie na juhovýchode. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„V priebehu zajtrajška k nám začne od severozápadu až severu prúdiť teplejší vzduch, takže nočných mrazov sa v ďalších dňoch zbavíme v nížinách a teplejších dolinových a kotlinových polohách,“ načrtli odborníci.
Štvrtkové ráno hodnotí SHMÚ ako veľmi chladné. V stredu (29. 4.) popoludní a večer na Slovensko po prednej strane tlakovej výše so stredom nad Severným morom zosilnelo studené a suché prúdenie od severu až severovýchodu. „Prílev vrcholil dnes v ranných hodinách. Teplota vzduchu na väčšine územia v noci poklesla pod nula stupňov Celzia a miestami mrzlo aj v nížinách,“ zhodnotil ústav.
Najteplejšie bolo podľa meteorológov v Above a na Zemplíne, prípadne na niektorých staniciach na Podunajskej nížine. Skonštatovali, že najmä na juhovýchode vyššiu teplotu „podržal“ nepríjemný severný vietor. „Pri slabom vetre by tam bolo chladnejšie aj o viac ako päť stupňov Celzia,“ poznamenali. Podľa operatívnych dát hlási SHMÚ ojedinele prekonané aj platné teplotné rekordy pre tento deň, napríklad pre Nitru, Lučenec - Boľkovce či Červený Kláštor.
Výstrahy prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období vydal SHMÚ od štvrtkovej noci od 23.00 h až do piatkového (1. 5.) rána pre väčšinu územia Slovenska.
