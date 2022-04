Do Talianska sa vrátila zima, snehovou pokrývkou sa zahalil aj Vezuv

Rím 3. apríla (TASR) - Do niektorých častí Talianska sa tento víkend vrátila zima. V sobotu padal sneh napríklad aj na Vezuve a 1280 metrov vysoká sopka pri juhotalianskom Neapole sa zahalila do bielej pokrývky, všíma si agentúra DPA.



Snežilo aj v ďalších častiach Talianska – v populárnej výletnej destinácii Cinque Terre v Ligúrii či na dovolenkovom ostrove Sardínia.



Okrem snehovej nádielky zaznamenalo Taliansko niekde aj silný vietor či vichrice, a to najmä v strednej a južnej časti krajiny.



V Ríme sa z ničoho nič spustila dokonca normálna búrka a v parku okolo Villy Borghese udrel do stromu blesk. Strom spadol a zranil dve ženy, z ktorých jednu museli previezť do nemocnice.