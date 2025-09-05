< sekcia Import
Do užšieho výberu o získanie literárnej ceny postúpilo päť autorov
Slávnostné vyhlásenie laureáta sa uskutoční 20. októbra v Mestskom divadle Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave.
Bratislava 5. septembra (TASR) - Slovenská literárna cena za pôvodnú prózu Anasoft litera oznámila v piatok užší výber diel za rok 2025. Do finálovej päťky postúpili Martin Hlavatý s dielom Páv, Kripel & Predseda, Márius Kopcsay (Dedo Lužko), Peter Macsovszky s Pimparapipa!, Alexandra Salmela (56, či?) a Alta Vášová s dielom Kradmo. Jeden z autorov si na jeseň odnesie prestížnu cenu a finančnú odmenu. TASR o tom informovala PR manažérka Anasoft litera Mária Hejtmánková.
O finálovom výbere aj laureátovi rozhoduje päťčlenná odborná porota v zložení: literárny historik a kritik Vladimír Barborík, literárny historik, kritik, redaktor a prekladateľ Martin Lukáš, literárny vedec Patrik Miskovics, poetka, výtvarníčka a prekladateľka Nóra Ružičková a jazykovedkyňa a prekladateľka Lucia Molnár Satinská.
Do finálovej päťky postúpili podľa poroty knihy, ktoré ich presvedčili sebavedomým a originálnym zaobchádzaním s jazykom. „Možno v nich identifikovať autobiografické východiská, no u každej z autoriek a u každého z autorov sa rozvinuli iným a veľmi osobitým spôsobom. To však neznamená, že knihy nie sú v kontakte so sociálnou skutočnosťou s jej aktuálnymi problémami - pandémia, starnutie, vojnový konflikt, polarizácia spoločnosti, prehlbovanie sociálnych rozdielov, vylúčený región, to všetko v nominovaných dielach nájdeme,“ myslí si porota.
Popri hlavnej cene môžu svoj hlas udeliť aj čitatelia, ktorí víťaznú knihu vyberajú z „desiatky“ Anasoft litera. Pri príležitosti 20. výročia sa zároveň rozhoduje aj o najobľúbenejšej knihe dvadsaťročia spomedzi víťazov Ceny čitateľov minulých ročníkov. Verejné online hlasovanie je prístupné na stránke hlasovanie.anasoftlitera.sk do 17. októbra.
