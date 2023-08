Dobrodružná historická romanca z Viedne. Hotel plný tajomstiev

Bratislava 10. augusta (OTS) - Viedeň – veľkolepé, podmanivé a dekadentné mesto, kde život plynie vo svižnom rytme Straussových valčíkov a kde sa majitelia prepychových hotelov predbiehajú, kto usporiada najkrajší ples sezóny. A práve do jedného z takýchto noblesných hotelov vás zavedie pôvabná romanca Hotel plný tajomstiev od Diany Billerovej. Príbeh plný horúcich citov, napínavých zápletiek a šokujúcich tajomstiev.Vo Viedni sa práve začala plesová sezóna roka 1878 a Mária Wallnerová má pred sebou jediný cieľ: obnoviť rodinný hotel Wallner v celom jeho bývalom lesku a sláve. Nedá sa odradiť žiadnou prekážkou – ani škandalóznym, tridsať rokov trvajúcim pomerom svojich rodičov, ani zdanlivo náhodnými útokmi maskovaných zabijakov, a už vôbec nie príťažlivým Američanom, tajným agentom, ktorý jej už dvakrát zachránil život.Aj Eli Whittaker má jediný cieľ: vypátrať zločinca, ktorý Európe predáva americké tajné kódy, zatknúť ho a vrátiť sa k usporiadanému životu vo Washingtone. Ihneď po príchode do Viedne sa však ocitne uprostred rušnej plesovej sezóny, a navyše mu cestu skríži záhadná majiteľka hotela, ktorej, ako sa zdá, takmer na každom kroku hrozí nebezpečenstvo. Elimu je všetok ten viedenský chaos proti srsti, ibaže krásna Mária ho čoraz väčšmi priťahuje, a tak mu pomaly začína byť jasné, že jeho životné zásady čaká ťažká skúška...Diana Biller krásne vykreslila vtedajšiu dobu, honosné prostredie Viedne, dekadenciu, do toho zasadila pútavý príbeh a doslova celej knihe vdýchla život. Rovnako ako postavám, rozkošnej, inteligentnej a šikovnej Márii a príťažlivého agenta Eliho, ktorí sa do seba zamilujú uprostred zložitej situácie: pre jedného rodinná dráma, pre druhého politické intrigy.Je to napísané veľmi zručne, s vtipom, štýlom, ktorý vás bude baviť. Je zaujímavé, že v slovenčine od autorky Diany Biller ešte nič nevyšlo, pritom vo svete je to mimoriadne úspešná a oceňovaná spisovateľka viktoriánskych romancí.Teraz je to teda prvá kniha Hotel plný tajomstiev a už v decembri vyjde druhá kniha s názvom Vdova z Rose House.