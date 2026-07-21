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Dobrodružstvá letných prázdnin
Láskavý pôvodný príbeh o lete, na ktoré sa nezabúda.
Autor OTS
Bratislava 21. júla (OTS) - Hádam každý si rád zaspomína na detstvo a najmä na prázdniny, plné dobrodružstiev a zábavy, väčšinou niekde na vidieku alebo v prírode. Aj desaťročný Šimon prichádza na prázdniny k dedkovi pod Magurku - bez mobilu, tabletu a bez chuti na dedinské ticho. To, čo sa mu spočiatku zdá ako trest, sa však rýchlo premení na leto plné zázrakov. Akých? Dozviete sa v láskavej detskej knihe Dobrodružstvá letných prázdnin od slovenskej spisovateľky Jany Hubovej, ktorá práve vychádza vo vydavateľstve Albatros Media Slovakia na značke Matys.
Šimon sa v čarovnej záhrade a v okolitej prírode stretáva s krtkom, včelami, bobrami, komárom i pavúkom – a pri každom z týchto stretnutí sa zmenší na ich veľkosť, aby mohol vstúpiť do ich sveta. V podzemných chodbách, v úli, pri potoku aj na starej povale postupne objavuje nielen tajomstvá prírody, ale aj odpovede na otázky, ktoré nosí v srdci. Učí sa rozumieť bolesti z otcovej neprítomnosti, sile rodiny, hodnote priateľstva aj radosti z obyčajných vecí. Láskavý a poetický príbeh o jednom lete, ktoré Šimona navždy zmení a ukáže mu, že skutočné poklady sa často ukrývajú tam, kde by sme ich vôbec nehľadali.
„Knihu pre deti som sa rozhodla napísať pre skúsenosť s mojimi dvoma synovcami, ktorí žijú vo veľkomeste a podľa môjho názoru trávia priveľa času na počítačoch a mobiloch. Keďže žijem na vidieku v krásnej prírode Oravy, chcela som ich, ale nielen ich povzbudiť k tomu, aby trávili viac času vonku, všímali si okolie a zažívali v prírode vlastné, nie sprostredkované dobrodružstvá a zážitky,“ priznáva autorka, čo bolo impulzom k napísaniu debutovej knihy. Hlavná postava je dokonca inšpirovaná skutočným dieťaťom, aj keď, samozrejme, niečo pozmenila vďaka svojej fantázii.
S písaním už skúsenosti má, napísala niekoľko článkov pre turistické oddiely a časopis Krásy Slovenska. Ako už Jana Hubová prezradila, žije a pracuje na Orave a voľný čas trávi v prírode, často práve so synovcami, ktorí na Oravu radi chodia cez prázdniny. Sama na tie svoje spomína rada: „Moja generácia v detstve trávila väčšinu voľného času vonku. Od toho sa odvíjali naše priateľstvá, záľuby. Zimné aj letné prázdniny sme možno prežili s pár odreninami, vyvrtnutými členkami a skrehnutými prstami navyše, nikdy sa ale nič vážne nestalo. Rovnako sme sa naučili plávať, lyžovať, hrať futbal, vybíjanú, hádzanú, schovávačky či naháňačky, strieľať z praku, skákať cez švihadlo. Len to nebolo na tréningoch ako dnes, ale jeden od druhého. Tých nenáročných outdoorových hier bolo oveľa viac,“ hovorí Jana Hubová.
Aj dnes spisovateľka verí, že dobrá kniha, zážitky v prírode či kamaráti dokážu u detí vyhrať nad mobilmi. „Áno, veľmi dúfam, že nielen moja kniha dokáže deti inšpirovať k tomu aby zažívali skutočnú a nie virtuálnu realitu,“ želá si Jana Hubová a svojim čitateľom a čitateľkám odkazuje: „Viac sa hrajte s ostatnými deťmi, všímajte si prírodu a sociálne siete nahraďte skutočnými priateľstvami. Takými, kde sa budete spolu viac hrať a rozprávať, možno aj s pár hádkami, ale veď aj tie patria k životu. A nezabúdajte. Že spory si však treba vysvetliť osobne a nie vypnúť mobil alebo vymazať kontakt a už vôbec nie kamaráta ohovárať cez internet.“
Šimon sa v čarovnej záhrade a v okolitej prírode stretáva s krtkom, včelami, bobrami, komárom i pavúkom – a pri každom z týchto stretnutí sa zmenší na ich veľkosť, aby mohol vstúpiť do ich sveta. V podzemných chodbách, v úli, pri potoku aj na starej povale postupne objavuje nielen tajomstvá prírody, ale aj odpovede na otázky, ktoré nosí v srdci. Učí sa rozumieť bolesti z otcovej neprítomnosti, sile rodiny, hodnote priateľstva aj radosti z obyčajných vecí. Láskavý a poetický príbeh o jednom lete, ktoré Šimona navždy zmení a ukáže mu, že skutočné poklady sa často ukrývajú tam, kde by sme ich vôbec nehľadali.
„Knihu pre deti som sa rozhodla napísať pre skúsenosť s mojimi dvoma synovcami, ktorí žijú vo veľkomeste a podľa môjho názoru trávia priveľa času na počítačoch a mobiloch. Keďže žijem na vidieku v krásnej prírode Oravy, chcela som ich, ale nielen ich povzbudiť k tomu, aby trávili viac času vonku, všímali si okolie a zažívali v prírode vlastné, nie sprostredkované dobrodružstvá a zážitky,“ priznáva autorka, čo bolo impulzom k napísaniu debutovej knihy. Hlavná postava je dokonca inšpirovaná skutočným dieťaťom, aj keď, samozrejme, niečo pozmenila vďaka svojej fantázii.
S písaním už skúsenosti má, napísala niekoľko článkov pre turistické oddiely a časopis Krásy Slovenska. Ako už Jana Hubová prezradila, žije a pracuje na Orave a voľný čas trávi v prírode, často práve so synovcami, ktorí na Oravu radi chodia cez prázdniny. Sama na tie svoje spomína rada: „Moja generácia v detstve trávila väčšinu voľného času vonku. Od toho sa odvíjali naše priateľstvá, záľuby. Zimné aj letné prázdniny sme možno prežili s pár odreninami, vyvrtnutými členkami a skrehnutými prstami navyše, nikdy sa ale nič vážne nestalo. Rovnako sme sa naučili plávať, lyžovať, hrať futbal, vybíjanú, hádzanú, schovávačky či naháňačky, strieľať z praku, skákať cez švihadlo. Len to nebolo na tréningoch ako dnes, ale jeden od druhého. Tých nenáročných outdoorových hier bolo oveľa viac,“ hovorí Jana Hubová.
Aj dnes spisovateľka verí, že dobrá kniha, zážitky v prírode či kamaráti dokážu u detí vyhrať nad mobilmi. „Áno, veľmi dúfam, že nielen moja kniha dokáže deti inšpirovať k tomu aby zažívali skutočnú a nie virtuálnu realitu,“ želá si Jana Hubová a svojim čitateľom a čitateľkám odkazuje: „Viac sa hrajte s ostatnými deťmi, všímajte si prírodu a sociálne siete nahraďte skutočnými priateľstvami. Takými, kde sa budete spolu viac hrať a rozprávať, možno aj s pár hádkami, ale veď aj tie patria k životu. A nezabúdajte. Že spory si však treba vysvetliť osobne a nie vypnúť mobil alebo vymazať kontakt a už vôbec nie kamaráta ohovárať cez internet.“