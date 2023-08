Dobrovoľníci v B. Štiavnici zachraňujú vodohospodársky systém tajchov

Počúvadlo 24. augusta (TASR) - Takmer 80 dobrovoľníkov sa v týchto dňoch zapojilo do obnovy unikátneho historického vodohospodárskeho systému banskoštiavnických tajchov. Systém bol vybudovaný pred niekoľkými storočiami, no dodnes hrá významnú úlohu v adaptácii na zmenu klímy Banskej Štiavnice a jej okolia.



Ako vo štvrtok pri tajchu Počúvadlo uviedol minister životného prostredia Milan Chrenko, naši predkovia bez toho, aby rozprávali o zmene klímy, vybudovali jedinečný vodohospodársky systém navzájom prepojených vodných nádrží, ktorý pomáhal v minulosti a slúži aj dnes.



Dobrovoľnícku záchranu historického diela zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v spolupráci s rezortnými podnikmi - Vodohospodárskou výstavbou (VV), Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP), ako aj s podporou občianskeho združenia Štiavnický tajch, Ministerstva kultúry SR a Zastúpenia Európskej komisie v SR.



Ako MŽP SR ďalej informuje, zadržanie vody v krajine a protipovodňové opatrenia považuje envirorezort za svoje priority, ktoré sú zahrnuté v Stratégii adaptácie SR na zmenu klímy a tiež v Koncepcii vodnej politiky do roku 2030. "Vodozádržné a prírode blízke protipovodňové opatrenia v podobe výstavby, rekonštrukcie, údržby a opravy vodných stavieb sú kľúčovou súčasťou adaptačného procesu. Pozornosť však treba venovať aj stavbám a zariadeniam, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú prechod veľkých vôd a chránia územie pred nekontrolovanými záplavami, obzvlášť, ak sa tieto objekty blížia ku koncu životnosti," uvádza.







Postupnú opravu jednotlivých historických vodných stavieb banskoštiavnickej vodohospodárskej sústavy, ako aj správu najvýznamnejších historických vodných nádrží zabezpečuje SVP v zmysle Čiastkového projektu obnovy historických vodných nádrží v okolí Banskej Štiavnice.



"K doteraz zrekonštruovaným či revitalizovaným tajchom sú v poslednej etape projektu obnovy zaradené aj tajchy Klinger, Ottergrund a na záver technicky náročná rekonštrukcia Počúvadla. Tým by bol čiastkový projekt obnovy ukončený a tajchom navrátená ich pôvodná podoba a predovšetkým bezpečná prevádzka," doplnil generálny riaditeľ SVP Ladislav Glinda.



Podľa dočasne povereného generálneho riaditeľa VV Andreja Kasanu banskoštiavnický vodohospodársky systém už v súčasnosti neplní pôvodnú funkciu, neexistujú niektoré tajchy a každým rokom ubúda aj z jarkov. "Preto považujem za povinnosť vodohospodárov zachrániť aspoň fragmenty pôvodného systému tak, aby tento systém spĺňajúci aj najnáročnejšie environmentálne kritériá mohol inšpirovať aj našich nasledovníkov," uzavrel.