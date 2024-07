Bratislava 20. júla (TASR) - Dobrý spánok zlepšuje výkon mozgu a posilňuje imunitu. Má tiež vplyv na naše emócie a sociálnu interakciu. Uviedli to odborníci z Ligy za duševné zdravie (LDZ) s tým, že pri problémoch so spánkom či zaspávaním môže pomôcť viacero krokov. Odporučili napríklad relaxačnú hudbu aj meditáciu.



"Paradoxom spánku je, že prichádza, keď sa o to nesnažíte. Namiesto toho, aby ste sa frustrovali nad nemožnosťou zaspať, sústreďte sa na to, aby ste sa uvoľnili a relaxovali. Meditáciou môžete stíšiť rušivé myšlienky a obavy a vyvolať stav hlbokej relaxácie, ktorá vám pomôže plynulo prejsť do spánku," pripomenuli.



Odborníci zároveň na ľudí apelovali, aby sa na spánok pripravovali už cez deň, nielen večer. Za dobré považujú aj zdriemnutie si počas dňa. "Zdriemnutie v správnom čase a na správnu dobu neovplyvní vašu schopnosť spať v noci. V skutočnosti to môže dokonca zlepšiť vaše šance na rýchly spánok. To preto, lebo prílišná únava môže sťažiť zaspávanie. Na začiatok skúste krátke, 30-minútové zdriemnutie skoro popoludní," ozrejmili.



Upozornili tiež na potrebu pravidelnosti. "Snažte sa ísť spať a vstávať každý deň v rovnakom čase, aj cez víkendy. Je to jeden z najlepších spôsobov, ako regulovať náš cirkadiánny rytmus a maximalizovať úžitok zo spánku," poznamenali. Ľuďom, ktorí sa v noci prebudia a už nemôžu zaspať, odporučili vstať z postele. "Váš mozog si tak nebude spájať posteľ s bdelosťou a unavíte sa ľahšie. Takže ak nezaspíte do 20 minút, je dôležité vstať, kým sa nebudete cítiť ospalo," dodali.