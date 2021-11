Dôchodca triedil krabice, keď objavil nový druh dinosaura

Londýn 11. novembra (TASR) - Britský lekár na dôchodku si pri katalogizovaní dinosaurích kostí všimol, že jeden exemplár má nezvyčajne veľký a baňatý nos. Náhodou tak objavil nový, doteraz nepoznaný druh dinosaura - Brighstoneus simmondsi. Informoval o tom britský denník The Guardian.



Doktorand Plymouthskej univerzity a všeobecný lekár na dôchodku Jeremy Lockwood sa pred nejakým časom rozhodol, že skatalogizuje všetky kosti dinosaurieho rodu Iguanodon, ktoré boli doteraz nájdené na britskom ostrove Wight.



Počas triedenia zbierok kostí londýnskeho Prírodopisného múzea a wightského dinosaurieho múzea Lockwood narazil na vzorku s jedinečnou "baňatou" nosovou kosťou.



"Viac ako 100 rokov sme na ostrove Wight vedeli iba o dvoch druhoch dinosaurov - Iguanodon bernissartensis a Mantellisaurus atherfieldensis," povedal.



"Bol som presvedčený, že drobné rozdiely medzi kosťami odhalia nový druh, a tak som sa rozhodol merať, fotografovať a študovať anatómiu každej kosti," priblížil Lockwood.



Po štyroch rokoch vybaľovania a študovania kostí z krabíc začal Lockwood s rekonštrukciou lebky exemplára, ktorý ležal v sklade od roku 1978. Objavil pritom niekoľko pozoruhodných čŕt, ktoré ho odlišovali od ostatných.



"Jedným zo znakov bol počet zubov," povedal Lockwood.



"Mantellisaurus ich má 23 alebo 24, ale tento ich má 28. Mal tiež baňatý nos, zatiaľ čo ostatné druhy majú veľmi rovné nosy. Vďaka týmto a ďalším malým rozdielom začalo byť zrejmé, že ide o nový druh," pokračoval doktorand.



Tento bylinožravý dinosaurus bol dlhý zhruba osem metrov a vážil približne 900 kilogramov.



Lockwood je spolu s profesorom Davidom Martellom z Portsmouthskej univerzity a Susannah Maidmentovou z Prírodopisného múzea autorom štúdie zverejnenej vo vedeckom časopise Journal of Systematic Palaeontology, v ktorej nový druh pomenovali Brighstoneus simmondsi.



Tento objav naznačuje, že v regióne dnešnej Británie žilo v období spodnej kriedy viac druhov dinosaurov z rozsiahlej skupiny Iguanodontia, než sa doteraz predpokladalo.



Dlhoročná prax, v rámci ktorej sa fosílie objavené na Wighte priraďujú buď druhu Iguanodon, alebo druhu Mantellisaurus, by mala byť vzhľadom na tento objav podľa Lockwooda prehodnotená.



"Zdá sa mi to veľmi nepravdepodobné, že by dve zvieratá boli milióny rokov úplne rovnaké," ukončil Lockwood.