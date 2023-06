Dokonalá kniha pre všetky deti a ich rodičov od dokonalej autorky

Bratislava 21. júna (OTS) - Danka má brata Filipa. Filip stále čosi vymýšľa, Danka by povedala, že Filip robí vkuse niečo niekomu napriek. Mame, učiteľke, ktorá je inak trénovaná na deti a otcovi, ktorý vie pochopiť klientov, z toho tečú nervy. A potom sa náhle stane čosi, čo súvisí s ilustráciou odna obálke knihy Dokonalé dieťa a Filip sa zmení... Nepremení sa na sliz, ani nezačne chlpatieť, ale zmena bude ešte dramatickejšia... Danka tuší, že to, čo sa udialo, neveští nič dobré, pretože naozaj sústredeným pozorovaním vie dôležité veci vždy skôr.V novinke odešte nájdete Vandu, Doktora Jonatána, experta na divné veci, Nancy Šťastnú, Jarmilu a pána Nešťastného.Kniha bude uvedená do života 27. júna v priestoroch Mestskej knižnice Piešťany za prítomnosti autorky Evy Borušovičovej a ilustrátorky Ivany Šátekovej. Podujatie moderuje Zuzana Vačková.O autorke:(1970) je spisovateľka, scenáristka a režisérka. Je autorkou kníh Urobíme všetko, čo sa dá (2009), Jánošík (2009), Do plaviek (2018) a Plány B (2021). Píše a režíruje aj rozhlasové hry a je veľkou propagátorkou bookclubov a čítania.