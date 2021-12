Domáci miláčik by nemal byť na Silvestra sám, oslavy ho stresujú

Bratislava 31. decembra (TASR) - Domáci miláčik by nemal byť počas Silvestra sám. Majiteľ by mu mal po celý čas robiť spoločnosť, to mu dodá istotu a pocit bezpečia. Pre TASR to uviedol prezident Komory veterinárnych lekárov (KVL) SR Ľubomír Kráľ.



Psom, mačkám a iným domácim zvieratám prináša hluk a záblesky z petárd a ohňostrojov silný stres. "Prejavy stresu spôsobeného strachom sa u každého zvieraťa líšia, ale najčastejšie sa prejavujú vystrašeným pohľadom, triaškou a krčením," tvrdí Kráľ. Dodáva, že zvieratá môžu byť dezorientované, kňučia alebo mňaukajú, snažia sa schovať do neprístupných miest. Môžu zvracať, hnačkovať alebo sa pomočiť.



S obmedzením stresu treba začať podľa Kráľa skôr, nie o polnoci. So psom treba ísť na prechádzku vtedy, keď je vonku ešte pokoj. Rovnako je dobré unaviť ho počas dňa hrou alebo dlhšou prechádzkou. Pred začiatkom hluku by mu mal dať majiteľ najesť. "Ľahšie potom zaspia, čo im pomôže prežiť noc," podotýka prezident KVL SR.



Hluk a svetlo možno eliminovať zatvorením okien a dverí. "Zatiahnite rolety, žalúzie a závesy a prekryte hluk z vonku produkciou zvieraťu príjemných zvukov, na ktoré je zvyknutý," približuje Kráľ. Domáci miláčik musí mať prístup na svoje obľúbené miesto, k jeho obľúbeným veciam, doplnil.



Na upokojenie zvierat existujú aj rôzne prípravky - gély, tablety, kvapky, difuzéry či obojky. Kráľ tvrdí, že počas silvestrovskej noci by nemal majiteľ experimentovať so žiadnymi ľudskými liekmi. V prípade, ak pes či mačka potrebujú na upokojenie nejaké lieky, mal by mu ich predpísať veterinár. "Výber konkrétneho lieku treba riešiť s veterinárnym lekárom individuálne s prihliadnutím na konkrétne zviera - jeho stav, potreby a podobne," poznamenal Kráľ. Zabezpečenie lieku netreba podľa neho nechávať na poslednú chvíľu, keďže nástup účinku nie je okamžitý, ale vyžaduje svoj čas.