Bratislava 7. júla (TASR) - Domáci miláčikovia by sa v lete nemali strihať či holiť. Srsť zvierať je totiž účinná bariéra medzi slnkom, teplom a kožou. Na sociálnej sieti to uviedlo občianske združenie Sloboda zvierat v súvislosti s horúcimi dňami.



Pes musí mať podľa združenia nepretržite dostatok čistej vody. Tú odporúča nosiť v horúčavách aj na výlety či dlhšie prechádzky. Ak zviera nemá možnosť schovať sa do tieňa, môže to spôsobiť nebezpečné prehriatie organizmu. "Vetrajte neskoro večer, v noci a ráno. Počas horúčav nechajte okná a dvere na vašom byte či dome zatvorené," uviedla Sloboda zvierat.



Upozorňuje aj na nebezpečenstvo, ktoré hrozí zvieratám zatvoreným v aute. K prehriatiu môže prísť taktiež v koterci, z ktorého na slnku niet úniku.



Tréning či beh sú podľa združenia počas horúčav príliš rizikové. Neodporúčajú ani chôdzu po slnkom rozpálených spevnených plochách. Riziko prehriatia a kolapsu zvyšujú vysoká nadváha a obezita. "Príliš úzky náhubok spôsobí, že pes sa nedokáže ochladzovať dýchaním. Je potrebné, aby dokázal úplne otvoriť papuľku," skonštatovala Sloboda zvierat. Zároveň neodporúča ani chirurgické odrezanie uší. Veľké uši znamenajú väčšiu chladiacu plochu. V ušiach sú drobné cievky, vďaka ktorým sa zviera rýchlejšie dokáže ochladiť, tvrdí.



"V špecializovaných predajniach a eshopoch je na výber množstvo chladiacich podložiek či iných pomôcok. Ak máte záhradu, môžete pre psa zakúpiť ochladzovací bazén. Pretretie zvieraťa mokrým uterákom mu môže tiež v horúčave uľaviť," priblížilo združenie.