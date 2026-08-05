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Alergici, zbystrite: Čo momentálne najviac dominuje vo vzduchu?
Pokračovať má obdobie s významným zastúpením pŕhľavy.
Autor TASR
Banská Bystrica 5. augusta (TASR) - V uplynulých dňoch u nás dominoval peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy, ktorý zaznamenali monitorovacie stanice v stredných až vysokých hladinách na väčšine územia. Na východnom Slovensku dosiahol len nízke hladiny. Informovala o tom v stredu Lucia Rendlová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici s tým, že jeho najvyššie denné koncentrácie zachytila monitorovacia stanica v Žiline a Bratislave.
Podľa nej sa peľ tráv z čeľade lipnicovitých udržuje na nízkych hodnotách, v chladnejších, severných oblastiach ešte vystúpil do stredných koncentrácií. Peľ významných alergénov paliny a inváznej ambrózie sa v ovzduší vyskytoval takmer na celom území Slovenska, ale zatiaľ iba v nízkych koncentráciách.
„Pokračovať bude obdobie s významným zastúpením pŕhľavy. Očakávame, že sa denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých budú udržiavať v stredných až vysokých hladinách. Postupne pribudne peľ paliny a ambrózie, zatiaľ len v nízkych koncentráciách. Alergiologicky významné dosiahne zrejme až v priebehu augusta. Pokles denných hladín peľu bude lokálne ovplyvňovať búrková činnosť,“ dodala Rendlová.
Podľa nej sa peľ tráv z čeľade lipnicovitých udržuje na nízkych hodnotách, v chladnejších, severných oblastiach ešte vystúpil do stredných koncentrácií. Peľ významných alergénov paliny a inváznej ambrózie sa v ovzduší vyskytoval takmer na celom území Slovenska, ale zatiaľ iba v nízkych koncentráciách.
„Pokračovať bude obdobie s významným zastúpením pŕhľavy. Očakávame, že sa denné koncentrácie peľu pŕhľavovitých budú udržiavať v stredných až vysokých hladinách. Postupne pribudne peľ paliny a ambrózie, zatiaľ len v nízkych koncentráciách. Alergiologicky významné dosiahne zrejme až v priebehu augusta. Pokles denných hladín peľu bude lokálne ovplyvňovať búrková činnosť,“ dodala Rendlová.